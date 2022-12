Coupe du monde

Cédric Carrasso est un témoin privilégié de l'ascension d'Hugo Lloris. L'ancien Bordelais arrive à Clairefontaine en 2009, un an après l'ex-Lyonnais. Le futur capitaine des Bleus prend peu à peu place dans le onze. Les deux hommes se côtoieront quatre ans en équipe de France, jusqu'à l'Euro 2012. Samedi, Hugo Lloris deviendra le joueur le plus capé en Bleu avec 143 sélections. Cédric Carrasso nous explique pourquoi son ancien coéquipier a duré aussi longtemps et revient sur les critiques des médias anglais à la veille du quart de finale face à la Three Lions.

Cédric, racontez-nous les débuts d'Hugo Lloris en équipe de France.

C.C : Il arrive à une période où il y avait une fin de cycle. J'ai un souvenir précis de ses débuts. Avec Steve, ils arrivent tous les deux en même temps. Hugo avait explosé à Nice et moi, j'arrive juste après en sélection. J’ai eu la chance de voir le transfert entre Hugo et Steve qui jouait au départ. Mais Steve n'avait pas été en réussite comme il voulait. En équipe de France, c'est très difficile : il faut toujours être bon et tout de suite. Le staff a essayé de passer Hugo pour voir comme ça allait se passer, il fallait les évaluer tous les deux. Hugo a eu plus de réussite dès le départ.

Yohann Carrasso et Hugo Lloris en 2009 Crédit: Getty Images

L'équipe de France a connu de grands gardiens depuis 12 ans : Mickaël Landreau, Steve Mandanda, Stéphane Ruffier, Benoît Costil, Alphonse Areola et vous-même. Pourquoi c'est lui qui a réussi et pas un autre ?

C.C. : A ce niveau-là, on a tous les mêmes qualités. Dans les matches importants, il était de suite là. Mentalement, il a un truc en plus. Il a vécu des choses qui font qu'il a un mental hors norme. Techniquement, tout le monde est bon à ce niveau mais c'est son exceptionnel mental qui a fait la différence.

Vous formiez un groupe de trois gardiens avec Steve Mandanda. Quels souvenirs en gardez-vous ?

C.C. : On est restés quatre ans ensemble avec Steve et Hugo. On formait un groupe soudé. J'étais plus âgé qu'eux et, en étant troisième, j'apportais l'équilibre entre leur concurrence. On a vécu des bonnes périodes dans la bonne humeur. On était tous très proches.

Vous avez connu ses débuts comme capitaine. Comment le définiriez-vous en tant que tel ?

C.C. : Aujourd'hui, c'est différent. Au début : on pouvait se poser la question. Il ne parle pas souvent mais il dit ce qu'il faut. Son capitanat à l'époque s'explique facilement : c'est le seul de l'équipe qui a toujours été régulier sur le terrain. Il a acquis sa légitimité grâce à sa fiabilité. Après, grâce à ça, il a mûri et pris conscience. Dès le départ, j'ai compris qu'il battrait le record. Il avait un profil physique et mental pour ça : on savait qu'il allait durer longtemps à moins d'un gros pépin physique.

Aujourd'hui, la presse anglaise en fait le point faible de l'équipe de France. The Telegraph déclare : "A bien des égards, Jordan Pickford est un meilleur gardien que Hugo Lloris cette saison". Qu'en pensez-vous ?

C.C. : Ça me fait sourire. Pickford a des qualités, c'est un gardien qui marche bien avec l'Angleterre. Mais il faut rester lucide. On ne peut pas comparer l'incomparable à tous les niveaux. Au niveau de la carrière, du nombre de matches, de la sérénité… On parle d'Hugo qui va battre le record de sélections en équipe de France. Pickford, déjà, quand on le voit sur un terrain, il est tout fou-fou, ça part dans tous les sens. Ce n'est pas la même approche de gardien. Après, ça faisait un moment que les Anglais n'avaient pas eu une stabilité au poste de gardien. C'est normal qu'ils valorisent ce qu'ils n'ont pas eu depuis longtemps. Mais c'est incomparable avec Hugo, Il n'y a même pas à débattre.

Jordan Pickford, gardien de l'Angleterre Crédit: Getty Images

Comment jugez-vous son début de tournoi ? Son jeu au pied est très critiqué...

C.C. : Il est décisif quand il le faut à 0-0 face aux Polonais. Sur ses performances, il n'y a rien à dire. Après, le jeu au pied, ça n'a jamais été son point fort. Il l'a beaucoup amélioré mais on ne va pas lui demander d'être Ronaldinho. Il sait ce qu'il sait faire. Il n'aura jamais un immense jeu au pied mais il compense très bien avec d'autres choses. Physiquement, il est capable de faire des choses incroyables. Pour moi, il fait partie des tops gardiens mondiaux.

