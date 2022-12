Football

Coupe du monde | France-Argentine, une finale rêvée ? "Sur le storytelling, il n'y a pas mieux"

Dimanche 16h au Qatar, la finale de la Coupe du monde opposera la France, tenante du titre, à l'Argentine de Lionel Messi, en quête du seul titre majeur qui manque à son palmarès. Pour Maxime Dupuis et Martin Mosnier, à écouter dans le podcast FC Stream Team, cela ressemble bel et bien à la finale idéale, tant les enjeux sont énormes de part et d'autres.

