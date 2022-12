France – Pologne : 2-0 | Maxime Ducher

Même si depuis le début du Mondial les surprises sont légion, je ne vois pas la sérénité française (avec son équipe-type) être ébranlée par la triste Pologne. Les Polonais n’ont rien démontré collectivement dans leur jeu jusqu’ici, et Lewandowski, bien que libéré après avoir marqué son premier but en Coupe du monde, est trop esseulé. Je vois un match plutôt fermé mais dans lequel les Bleus trouveront la solution, notamment grâce à Kylian Mbappé, pour s’imposer 2-0.

La Pologne n'a pas suffisamment montré de qualité collective pour sembler vraiment capable de menacer les Bleus. Robert Lewandowski est bien sûr une individualité terrifiante contre une défense qui n'offre pas toutes les garanties, mais il est souvent mal servi en sélection. La France doit imposer sa supériorité. Il faudra évidemment vaincre un Wojciech Szczesny dans la forme de sa vie, mais Kylian Mbappé et Olivier Giroud sont là pour ça…

Le premier tour est terminé et, en guise de premier adversaire du tableau final, les Bleus affrontent la Pologne. Une Pologne qu'ils n'ont croisée qu'une fois, en Coupe du monde. C'était il y a bien longtemps et les Français s'étaient inclinés 3-2 lors du match pour la troisième place de la Coupe du monde 1982. On n'est pas sûr que la Pologne inscrira trois buts cette fois. Mais on espère que les Tricolores en mettront au moins deux. De ce qu'on a vu au premier tour, c'est dans les cordes des Tricolores. Si Szczesny a fait un très bon premier tour, il ne faut pas non plus s'en faire une montagne. Les Bleus ont les moyens et même plus que ça pour passer une après-midi sereine.

Le spectre Suisse est là mais cette équipe de France n'avance pas avec les mêmes certitudes que lors d'un Euro rythmé par les tests tactiques ratés de Didier Deschamps. Au Qatar, les Bleus ont trouvé une identité et une certaine sérénité à même de facilement disposer d'une Pologne franchement limitée. Szczesny ne sera pas en état de grâce à chaque match et j'imagine un match tranquille pour les Bleus, uniquement gâché par une légèreté défensive en fin de match quand le score sera acquis…

Ça ne va pas être une partie de plaisir. Mais les champions du monde tricolores vont continuer leur route ce dimanche. Si la Pologne va leur poser de sérieux problèmes avec un bloc bas, une équipe compacte et un Wojciech Szczesny en confiance, les protégés de Didier Deschamps ont beaucoup trop d'atouts par rapport aux coéquipiers de Robert Lewandowski pour se faire piéger. Surtout que le souvenir de la Suisse en 2018 est encore dans tous les esprits.

Il y a un paradoxe avec ces Bleus : plusieurs de ses joueurs majeurs, notamment sur le plan offensif, sont absents de ce Mondial au Qatar. Et pourtant, le danger semble plus que jamais venir de partout. Mbappé d'un côté, Dembélé de l'autre, les projections de Rabiot, l'apport de Théo Hernandez, les ouvertures d'Upamecano... Si la Pologne affiche la même passivité que face à l'Argentine, elle ne tiendra pas très longtemps le coup selon moi. Il ne faudra pas trop tarder à ouvrir le score, bien sûr. Mais ensuite, je vois les champions du monde dérouler.

