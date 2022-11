Alejandro Baldé pourrait connaître sa première sélection avec la Roja lors de la plus grande compétition du monde. Ce vendredi, l'arrière gauche de 19 ans du FC Barcelone a été appelé par la fédération espagnole pour suppléer José Luis Gaya, contraint de quitter ses partenaires à cause d'une entorse à une cheville, lors du Mondial 2022. International espoirs espagnol (2 sélections), le joueur catalan, qui sera en concurrence avec Jordi Alba, a joué seize matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison et délivré trois passes décisives.

