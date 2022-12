Football

Coupe du monde | Pourquoi Mbappé n'a pas eu la moyenne ? Les notes des Bleus débriefées

Deux joueurs ont particulièrement crevés l'écran lors de cette demi-finale de Coupe du monde entre la France et le Maroc, c'est Ibrahima Konaté et Antoine Griezmann. Les deux Français ont 8,5/10, au contraire de Kylian Mbappé qui a été gratifié d'un petit 4 : voici le débrief des notes données par Martin Mosnier et Maxime Dupuis dans le FC Stream Team, émission à écouter en podcast en intégralité.

