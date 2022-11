L'Argentine respire beaucoup mieux. Encore sonnée par sa défaite inaugurale devant l'Arabie Saoudite (1-2), elle a longtemps peiné mais a fini par venir à bout du Mexique, samedi, lors de la deuxième journée du groupe C (2-0). La lumière est venue de l'inévitable Lionel Messi qui a débloqué la situation après l'heure de jeu (64e). L'entrant Enzo Fernandez a doublé la mise (87e) et l'Albiceleste se relance complètement au contraire de son adversaire du jour.

Ad

Malgré les cinq changements effectués par Lionel Scaloni, les Argentins se sont tout de suite révélés très crispés. Ils auraient pu entamer ce match avec une folle envie d'attaquer pour rapidement mettre les choses au point mais ont fait tout le contraire. A la peine pour remonter le ballon face à des Mexicains bien en place et présents dans les duels, ils n'ont quasiment rien proposé d'intéressant en première période à l'image d'un Rodrigo De Paul très fébrile.

Coupe du monde Funes Mori, l'Argentin qui rêve d'enterrer l'Albiceleste IL Y A UN JOUR

Une Argentine amorphe

Ses coéquipiers ne parvenant pas à franchir le premier rideau adverse, Messi est longtemps resté beaucoup trop discret. Angel Di Maria n'est jamais passé sur son côté droit et Lautaro Martinez a dû attendre la 41e minute pour enfin voir le ballon et placer une tête à côté de la cage de Memo Ochoa. En face, le Mexique a d'abord montré une belle envie et de la percussion grâce à ses attaquants Hirving Lozano et Alexis Vega qui n'a cependant réellement sollicité Emiliano Martinez que sur un coup franc axial (44e).

Après un début de seconde période tout aussi fermé, Scaloni a décidé d'ajouter une touche de créativité à son entrejeu qui avait largement besoin et a lancé Fernandez (58e). Puis il a remplacé Lautaro Martinez et l'arrière droit Gonzalo Montiel par Julian Alvarez et Nahuel Molina (63e). Sans briller, ces entrants ont apporté une certaine fraîcheur mentale à l'Argentine.

Merci Messi

Un éclair de génie a soudainement jailli du pied gauche de Messi. Servi dans l'axe à 20 mètres par Di Maria, La Pulga a contrôlé et décoché une frappe rasante qui a trompé Ochoa sur sa gauche (1-0, 64e). Auteur de son second but dans ce Mondial, son 8e en Coupe du monde, le Parisien a libéré les siens. Soulagés, les Argentins ont sereinement géré la dernière demi-heure face à des Mexicains sans réelle idée offensive.

Suite à un corner joué à deux, Fernandez, servi par Messi à gauche de la surface adverse, a même placé une superbe frappe enroulée pour doubler la mise tardivement (2-0, 87e). Le Benfiquiste de 21 ans a ouvert son compteur en sélection et certainement gagné une place de titulaire contrairement à Alexis Mac Allister qui n'a rien montré d'intéressant. Désormais 2e de ce groupe C avec 3 points comme l'Arabie Saoudite, l'Argentine jouera sa place en 8e de finale contre la Pologne qui compte une longueur d'avance.

Lionel Messi, buteur face au Mexique Crédit: Getty Images

Coupe du monde VIDEO – L'incroyable discours de Renard à la mi-temps avant l'exploit HIER À 22:54