Saïd Chabane sait ce qui l'attend. Le président d'Angers a reconnu dimanche soir sur RMC qu'il lui sera difficile de conserver ses deux internationaux marocains encore en lice au Mondial 2022 au Qatar, où ils affronteront la France en demi-finale mercredi (20h00). "On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d'envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l'eau si jamais ça devait arriver", a-t-il déclaré.

Le départ éventuel de ces joueurs - Sofiane Boufal et Azzedine Ounahi - pourrait intervenir durant le mercato d'hiver, qui s'ouvre en janvier, ou cet été, à partir du mois de juin. Azzedine Ounahi, 22 ans, décrit par son président comme "pétri de talent", serait sur les tablettes du FC Barcelone qui pourrait tenter de l'acheter dès cet hiver. Le club blaugrana serait à la recherche d'un milieu de terrain accessible pour soulager voire concurrencer Gavi et Pedri.

"Ça appelle pas mal"

"Est-ce que ça appelle ? Ça appelle pas mal", a reconnu Chabane sur RMC à propos des sollicitations pour les internationaux marocains du club. "Vous savez bien qu'on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir", a-t-il ajouté, exprimant sa "fierté" d'avoir deux joueurs du club dans une équipe demi-finaliste du Mondial-2022, sans compter Romain Saïss, le capitaine du Maroc, qui a joué pour le SCO d'Angers.

Selon la dernière estimation, début novembre, du site Transfermarkt, les deux internationaux marocains sont valorisés à 3,5 millions d'euros pour Ounahi et 8 millions pour Sofiane Boufal. Le premier a rejoint le club angevin en 2021 pour 450.000 euros en provenance d'Avranches (National - troisième division française), le second est arrivé libre de Southampton en 2020 dans un club qu'il connaissait déjà puisqu'il a été formé au SCO et y a joué ses premiers matches en professionnel.

