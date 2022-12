Il fallait que ce soit le Maroc. C'était juste le sens de son histoire. Celle du pionnier de l'Afrique en Coupe du monde. Il a été le premier à inscrire un point en phase de poules lors du Mondial 1970. Il a été le premier à se qualifier pour un tour à élimination directe lors du Mondial 1986. Et en 2022, il est devenu samedi le premier à atteindre le dernier carré d'un Mondial, grâce à sa victoire contre le Portugal (1-0). Il y a une forme de justice à ce que cet honneur lui revienne. Il y a surtout un bonheur absolu d'avoir accompli ce rêve.

C'est le mot le plus souvent dans les bouches marocaines après ce nouvel exploit. "C'est un truc de fou, s'est exclamé Sofiane Boufal au micro de TF1 après le coup de sifflet final. On vit un rêve et on n'a pas envie de se réveiller. J'ai ressenti des frissons." Un sentiment partagé par l'ensemble de ses coéquipiers. À commencer par le gardien, Yassine Bounou, encore héroïque comme depuis le début de cette Coupe du monde. "Là je suis dans le même état que vous, c'est 'pincez moi, je rêve'", a-t-il lancé après avoir reçu son trophée d'homme du match.

C'est un rêve qui dure et qui ne devient que plus beau au fur et à mesure. Il fallait déjà sortir d'un groupe loin d'être évident avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Il fallait ensuite se débarrasser de l'Espagne, l'un des outsiders pour le titre, en 8e de finale. Puis du Portugal, pourtant impressionnant lors du tour précédent face à la Suisse (6-1). Dans le lot, il y avait tout de même quatre références du football européen. Aucune n'est parvenue à vaincre les Lions de l'Atlas. Aucune n'a même réussi à leur inscrire un but.

"On devait changer les mentalités"

Ce rêve, le Maroc a surtout mérité de le faire. Il a su se hisser au niveau de l'événement, et à celui de ses adversaires. Quelles que soient les circonstances. Le Maroc devait faire face à deux absences importantes en défense contre le Portugal, celles de Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui. Cela ne rend sa performance historique que plus remarquable. "On tire au max, on a encore des mecs blessés, a souligné Walid Regragui. Ceux qui entrent se battent. Le groupe a un état d'esprit. J'avais dit aux gars avant le match qu'il fallait écrire l'histoire pour l'Afrique. Je suis très, très heureux."

Et fier. Le sélectionneur marocain avait prévenu. Il n'a jamais été question de faire de la figuration au Qatar. Le Maroc a abordé le tournoi avec des ambitions. Il avait le talent pour les assumer. Mais il devait se prouver qu'il en était capable. C'était le plus difficile. C'est justement ce cap décisif que les Lions ont franchi. "On devait changer les mentalités, se débarrasser de ce sentiment d'infériorité, a résumé Bounou. On est capables d'affronter n'importe qui, quel que soit le niveau de la compétition. Les générations qui vont arriver sauront que le Maroc peut faire des miracles."

Ce n'est peut-être pas fini. Si le Maroc a bien prouvé quelque chose pendant son Mondial, c'est qu'il ne figure certainement pas dans le dernier carré par hasard. Il sera forcément le pays qui présente le moins de références en demi-finales. Mais certainement pas le moins dangereux. "Tout ce qu'on a, on le mérite, a insisté Boufal. On travaille dur. Ce n'est pas fini. Il reste la demi-finale et inch'allah, la finale." Pour que ce fabuleux rêve dure vraiment jusqu'au bout.

