Le Brésil, c'est Joga Bonito…

La Seleçao a vraiment régalé, probablement comme aucune autre équipe depuis le début du Mondial. Dans tous les secteurs. Et à l'image de leurs buts. On a aimé le sang-froid de Vinicius Jr. sur l'ouverture du score, la créativité du duo de défenseurs Thiago-Silva-Marquinhos sur le troisième but brésilien de Richarlison, la formidable action collective conclue par Lucas Paqueta, des dribbles, des déviations, du jeu à une touche… Du Joga Bonito jusqu'au plaisir communicatif affiché par les Brésiliens sur le terrain. Ils font peur à tout le monde. Mais c'est un pur bonheur de les voir jouer comme ça.

"Où je vivais, il se passait plein de choses" : Richarlison, des dangers de la rue au Mondial

… mais pas que

S'il y a de quoi trembler devant ce Brésil, c'est aussi pour son goût de la défense. Bien sûr, il y a eu le but concédé, mais il ressemble davantage à l'exception qui confirme la règle alors que le score était déjà acquis depuis longtemps. La solidité du trio défensif avec Casemiro devant la charnière Thiago Silva – Marquinhos ne faisait aucun doute. Le plus impressionnant, c'est le travail de repli remarquable de Vinicius Jr. et Raphinha sur les ailes, l'abnégation d'un Lucas Paqueta à la récupération, le travail de pressing de Richarlison. On n'oubliera pas non plus les parades d'un Alisson impérial dans son rôle de dernier rempart. Les artistes regorgent dans cette équipe. Mais ils savent aussi mettre le bleu de travail.

Samba do Brasil

Sans ça, une Coupe du monde n'a pas la même saveur. Ce lundi, le Brésil a régalé dans le jeu mais n'a pas oublié de rester fidèle à son histoire et ses traditions : après chaque but, une danse . Préparées de longue date, ces chorégraphies ont ravi les spectateurs et téléspectateurs du monde entier. Mention spéciale, évidemment, pour la danse du pigeon à laquelle même Tite a dû participer. Des buts, des danses, des sourires et de la joie : le football, en somme.

Les flops

La Corée du sud sans défense

L'idée était de tenir la force de frappe offensive brésilienne renforcée par Neymar. La Corée du sud a échoué dans les grandes largeurs. Et bien trop rapidement. En dix grosses minutes, la défense sud-coréenne s'est rendue coupable de deux erreurs grossières, un oubli au marquage sur le but de Vinicius Jr. et un penalty bêtement concédé à Richarlison. Elles ont totalement plombé les espoirs de la formation de Paulo Bento. Elles ont aussi résulté de la qualité exceptionnelle proposée en attaque par le Brésil. Mais l'arrière-garde sud-coréenne a affiché bien trop de limites pour espérer une autre issue.

Son, soirée frustrante

La Corée du sud croyait en lui pour réaliser des miracles. Il n'a jamais été en mesure de les réaliser. Ce serait sévère de dire que Heung-min Son a manqué son match. Mais entre les deux buts concédés rapidement et le miracle réalisé par Alisson sur sa seule occasion nette du match, alors qu'il venait de griller magnifiquement la politesse à Marquinhos, l'attaquant de Tottenham a vécu une soirée des plus frustrantes dans l'un des plus grands rendez-vous de sa carrière. Même si la déception sud-coréenne est avant tout collective.

Le petit relâchement brésilien

La cause était en effet entendue à la pause. Avec quatre buts d'avance, le Brésil avait une marge confortable en regagnant les vestiaires pour la mi-temps. Sans se relâcher complètement, il n'a pas non plus affiché la même intensité que lors des 45 premières minutes après la reprise. Une petite décompression qui s'est traduite au tableau d'affichage, puisque le Brésil a perdu une seconde période au cours de laquelle il n'a pas trouvé les filets. Sa qualification n'a jamais été remise en cause pour autant. Mais s'il faut trouver un (tout) petit bémol à la prestation de la Seleçao, c'est sûrement celui-là.

