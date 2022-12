Les tops

La magie Ounahi

Il faisait déjà un Mondial de très belle facture. Mais Azzedine Ounahi semble hausser le niveau en même temps que la compétition avance. Il a rayonné dans l'entrejeu des Lions de l'Atlas face au Portugal. Il a été déterminant, aussi. L'Angevin a initié l'action qui a entraîné le but marocain, résistant à la défense portugaise par sa technique et sa protection de balle avant de servir Yahia Attihat-Allah, auteur de la passe décisive pour Youssef En-Nesyri. Également à l'origine d'une belle occasion pour Attihat-Allah (45e+2), Ounahi a tout simplifié et bonifié pour le Maroc. Un magicien qu'on est déjà impatient de revoir en demi-finale.

Les jokers d’une défense de fer

La défense du Maroc est sa plus grande force (un but encaissé en cinq matches). Elle pouvait pourtant être la source d’une légère crainte, dans les rangs de ses supporters ce samedi. Le quatuor chargé de protéger Yassine Bounou était amputé de Nayef Aguerd et Noussair Mazraoui. D’où une grosse pression sur les épaules de leurs remplaçants, Jawad El Yamiq et Yahia Attiyat-Allah. Entrés en cours de rencontre face à l’Espagne en huitième sans plomber leur équipe, ils ont encore été à la hauteur de l’évènement. Attiyat-Allah s’est même distingué de l’autre côté du terrain, avec une passe décisive.

Des sorties de balles d'école

On a déjà souligné la solidité de la défense marocaine, quels que soient les hommes qui la composent. Mais face au Portugal, les Lions de l'Atlas ont aussi impressionné par leur capacité à sortir les ballons proprement. Des mouvements bien coordonnées et des transmissions bien exécutées qui ont largement contrarié le pressing portugais, empêchant ainsi une récupération haute pour la formation de Fernando Santos. Cela a non seulement permis au Maroc de porter le danger dans le camp portugais sur les phases de transition, mais aussi d'empêcher la ligne défensive marocaine de se retrouver trop rapidement sous pression. Une qualité qui explique aussi comment les Lions ont signé un nouveau clean-sheet.

Les flops

Le boulet Cheddira

Son entrée en jeu face à l'Espagne était déjà loin d'être brillante. Mais Walid Cheddira a trouvé le moyen de faire pire contre le Portugal. La doublure de Youssef En-Nesyri a fait son apparition à la 65e minute de jeu et n'a quasiment rien réussi de bon. Il a notamment trouvé le moyen de gâcher un contre très dangereux du Maroc en allant jouer un ballon alors qu'il était largement hors-jeu. Il a surtout laissé ses coéquipiers à dix pour résister à la pression portugaise dans le temps additionnel en recevant un carton rouge pour une semelle sur João Felix. Un boulet sur toute la ligne. Mais au moins, il ne pourra pas plomber les Lions de l'Atlas en demi-finale.

Diogo Costa, terrible sortie

C’est un centre auquel il pensera sans doute toute sa vie. Diogo Costa a mal estimé la trajectoire pourtant bombée du ballon, à la 42e minute de ce quart de finale, et Youssef En-Nesyri a jailli pour inscrire l’unique but de la rencontre, sous son nez. Le portier portugais n’a pas accumulé les erreurs, ce samedi au Qatar… mais il en a commis une déterminante. Face au Ghana, en phase de groupes, il avait été l’auteur d’une boulette sans conséquence. Deux semaines plus tard, il a récidivé, et son équipe l’a payé.

C'était quoi, ces sièges vides ?

Vous vous êtes sûrement étonnés de voir un stade aussi clairsemé au coup d'envoi d'un quart de finale de Coupe du monde. De nombreuses personnes en possession d'un billet et qui devaient assister au match ont en effet été bloquées par des cordons de police aux abords du Stade Al-Thumama. Un problème d'organisation qui a entraîné quelques tensions mais aucun incident majeur n'a été déploré, et la situation a fini par rentrer dans l'ordre. Avec un peu de retard, le stade a fini par se garnir et ressembler ainsi à une véritable enceinte pour un match d'une telle importance.

