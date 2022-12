C'était franchement électrique. La tension extrême entre les joueurs durant le quart de finale remporté de Coupe du monde remporté vendredi par l'Argentine face aux Pays-Bas (2-2 a.p., 4-3 t.a.b.) n'était pas retombée après le coup de sifflet final. Bien au contraire. Certaines scènes dans les couloirs du stade de Lusail qui ont fait le tour des réseaux sociaux en ont témoigné. Les mots des acteurs, aussi. Lionel Messi n'est pourtant pas du genre à sortir de ses gonds. Mais il y a une chose que la "Pulga" n'a pas digérée : le choix de la FIFA de confier l'arbitrage de la rencontre à Mateu Lahoz.

L'Espagnol a en effet eu toutes les peines du monde à contrôler les débats. Il a pris des décisions qui peuvent prêter à débat. Il a aussi affiché son impuissance à calmer les joueurs quand la situation s'est envenimée. Surtout à partir du moment où Leandro Paredes a joué les pyromanes de service en taclant violemment Nathan Aké avant de dégager le ballon directement dans le banc néerlandais. Au total, Mateu Lahoz a distribué la bagatelle de 14 cartons jaunes sur l'ensemble de la rencontre, 6 contre les Néerlandais et 8 contre les Argentins.

Martinez : "Il a tout fait pour que nous aussi, nous soyons éliminés."

Ce qui ne passe pas, non plus, ce sont les 10 minutes de temps additionnel que corps arbitral a accordées, une période au bout de laquelle les Néerlandais ont égalisé sur une combinaison exceptionnelle après un coup franc. "Il a rallongé des 10 minutes pour qu'ils (les Pays-Bas, NDLR) égalisent", a lancé Emiliano Martinez, le portier de l'Albiceleste, héros de la qualification argentine avec deux tirs au but sauvés durant la séance. C'est le pire arbitre, et de loin. Comme l'Espagne a été éliminée, il a tout fait pour que nous aussi, nous soyons éliminés."

L'arbitre espagnol en a pris pour son grade, c'est peu de le dire. Leo Messi, également déterminant avec un but et une passe décisive de génie, n'a pas été bien plus tendre que son coéquipier avec Mateu Lahoz. "On avait peur avant le match parce qu'on savait qui était l'arbitre, a affirmé le stratège argentin, très remonté. Je ne veux pas en parler parce que je risque une sanction. La FIFA ne peut pas mettre un arbitre comme ça pour un match de cette importance. L'arbitre ne peut pas ne pas être à la hauteur."

Les Néerlandais n'ont pas été beaucoup plus cléments avec l'Espagnol. "J'aimerais revoir l'action du penalty, a ainsi déclaré le sélectionneur Louis van Gaal. Ils (les Argentins, NDLR) ont essayé de faire perdre du temps. Je n'ai pas aimé l'arbitre, mais ce n'est pas à cause de lui qu'on a perdu." Déjà régulièrement critiqué en Espagne pour ses arbitrages des matches de Liga, Mateu Lahoz n'a pas davantage fait l'unanimité sur ce match de Coupe du monde. Ni d'un côté, ni de l'autre.

