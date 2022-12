Il est celui qui va attirer les regards. Pour faire sauter le plafond de verre des huitièmes de finale au Mondial contre le Portugal, la Suisse peut compter sur Xherdan Shaqiri, toujours présent dans les grands rendez-vous et décisif avec la Nati. "Oui, il n'est pas faux de dire que je suis l'homme des grands matches", a souligné Xherdan Shaqiri lors d'un point presse avant de défier le Portugal de Cristiano Ronaldo mardi (20h00 Paris) au stade Lusail au nord de Doha. Les statistiques en disent long sur l'importance du milieu offensif de la Nati dans les grands rendez-vous : il a inscrit un tiers de ses buts en sélection lors des phases finales de grands championnats, cinq en Coupe du monde, et quatre en Championnat d'Europe (pour un total de 27). On peut y ajouter quatre passes décisives.

Si la Suisse est abonnée depuis maintenant 2014 aux phases à élimination directe, elle le doit en partie à son ailier droit d'1,69 m. Son dernier but remonte à vendredi contre la Serbie (victoire 3-2, synonyme de qualification), dans une rencontre toujours particulière pour le natif de Gjilan, dans l'actuel Kosovo, ancienne province de Serbie, majoritairement peuplée d'Albanais, dont l'indépendance déclarée en 2008 n'a jamais été reconnue par Belgrade. La célébration de son but -un doigt sur la bouche pour faire taire les sifflets du public serbe à son encontre pendant le match- a d'ailleurs été bien plus sobre qu'au Mondial-2018, lorsqu'il avait mimé avec ses mains l'aigle bicéphale symbole de la Grande Albanie.

Deuxième Suisse le plus capé

"Je crois avoir le mental qui m'aide à être présent lors des grands rendez-vous", estime "XS", qui devra encore se sublimer à 31 ans, pour s'offrir le scalp d'une grande nation du football après la France il y a 18 mois en huitièmes de finale de l'Euro. S'il n'avait pas marqué contre les Bleus, c'est lui qui avait offert l'égalisation et la prolongation à la Nati contre l'Espagne en quarts, avant une défaite aux tirs au but.

Shaqiri va disputer son troisième huitième de finale de suite en Coupe du monde avec la Suisse et il n'avait pas manqué grand-chose aux Helvètes sur les deux premiers: une défaite après prolongation contre l'Argentine, future finaliste, en 2014 au Brésil, et un revers contre la Suède quatre ans plus tard en Russie, à chaque sur le plus petit écart (1-0). Muet sur ces deux rencontres, il aura à coeur d'être enfin décisif dans ces matches à élimination directe de Coupe du monde qui attirent tous les projecteurs, mais a conscience de la difficulté de la tâche. "Tout est ouvert dans un tel match, tout peut se produire. Nous savons ce qui nous attend, nous devrons élever le curseur pour passer", a-t-il estimé.

"XS" joue depuis février avec Chicago en MLS, ligue nord-américaine de football (ou plutôt de soccer Outre-Atlantique), championnat bien moins réputé que la Premier League anglaise où il a évolué de 2015 à 2021 (Stoke City puis Liverpool). Mardi, il devra faire bénéficier son expérience, lui qui devrait honorer sa 112e sélection, pour revenir à hauteur d'Alain Geiger (dans les années 1980 et 1990) à la deuxième place des Suisses les plus capés et se rapprocher du record de Heinz Hermann (118 entre 1978 et 1991).

