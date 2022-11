Vous l'avez peut-être vu faire des misères à Trent Alexander-Arnold, au début du mois d'octobre, ou conclure une formidable action collective de Brighton, il y a une semaine, face à Arsenal. Si ce n'est pas le cas, vous avez vraiment raté quelque chose. Mais pas de panique : après avoir brillé en Premier League, Kaoru Mitoma va exposer son talent en mondovision, avec le Japon, lors du grand rendez-vous international de l'année au Qatar.

Ad

Vous l'aurez donc compris, le milieu de terrain des Seagulls est un joueur frisson. Contrairement à beaucoup d'autres joueurs de son talent, il s'est révélé relativement tardivement. Aujourd'hui de 25 ans, il a débarqué à Brighton il y a un peu plus d'un an, avant d'être prêté dans la foulée en Belgique, à l'Union Saint-gilloise, équipe surprise du championnat local. Au Japon, ses aptitudes furent pourtant remarquées très tôt.

Coupe du monde La FIFA appelle à une trêve en Ukraine pendant le Mondial 2022 IL Y A UNE HEURE

Mais lui avait décidé de prendre son temps. En 2016, alors qu'il avait 18 ans à peine, Mitoma avait reçu un coup de fil du Kawasaki Frontale, l'un des grands clubs du pays du Soleil Levant. Puis, dans la foulée, une proposition de contrat de joueur professionnel. L'offre a été déclinée.

Mitoma, les bons choix

"J'ai pensé qu'il valait mieux aller à l'université pour réussir en tant que footballeur professionnel", a-t-il raconté lors d'un entretien exclusif accordé à Eurosport. Direction donc l'université de Tsukuba, où il planchera durant trois ans, entre 2016 et 2019. "J'ai étudié beaucoup de choses : le coaching, le sport, la nutrition, a-t-il précisé. J'ai vraiment appris beaucoup de choses."

Bien lui en a pris puisqu'à la fin de son cursus, Kawasaki est revenu à la charge. Fort d'un joli bagage technique en tant que sportif et footballeur, Mitoma n'a pas tardé à faire des merveilles. 18 buts en 37 matches lors de sa première saison. Et 8 pions en 20 rencontres lors des quelques mois qui ont précédé son transfert en Angleterre. "Depuis tout petit, je rêvais d'un départ en Europe, a-t-il raconté. Alors, quand j'ai été approché par Brighton, j'ai senti qu'il fallait que j'y aille."

Wood, le Kiwi qui a baroudé en Premier League

Il a bien fait. Désormais à maturité, Mitoma sera l'un des dangers d'une sélection japonaise qui ne manque pas de talent, aux côtés d'Ito, Kamada, Kubo ou encore Minamino. C'est d'ailleurs lui qui a composté le billet de son équipe en inscrivant deux buts, en sortie de banc, face à l'Australie en mars dernier. "Le plus grand moment de [sa] carrière", assure-t-il.

Les Jeux de Tokyo lui ont aussi servi de leçon

Au Qatar, le milieu de terrain de Brighton ne plongera pas totalement dans l'inconnu. Il connaît l'exigence d'un grand rendez-vous international puisqu'il a participé aux JO, en 2020, au Japon. Et il y a progressé.

"Cela m'a permis de prendre conscience de mes appréhensions et des choses qui manquaient à mon jeu, a-t-il détaillé. J'étais nerveux, je craignais de ne pas avoir le niveau. J'ai ressenti beaucoup de frustration de ne pas être capable de reproduire mes meilleures performances au plus haut niveau. Mais c'est aussi un tournoi où j'ai pu apprendre de ces peurs et les utiliser pour me développer. En ce sens, c'était vraiment une expérience enrichissante."

Une expérience qui ne sera pas superflue pour sortir d'un groupe où figurent l'Allemagne, l'Espagne et le Costa Rica.

"Où je vivais, il se passait plein de choses" : Richarlison, des dangers de la rue au Mondial

Coupe du monde Du Japon à Brighton, le parcours ambitieux de Mitoma IL Y A UNE HEURE