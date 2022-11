L'Allemagne, qui a pris position en faveur des droits humains en marge du Mondial 2022 au Qatar, est "prête à payer des amendes". Voici ce qu'a déclaré vendredi Bernd Neuendorf, le patron de la fédération allemande, lors d'une conférence de presse. La préparation du tournoi qui débute dimanche a été dominée par les préoccupations concernant le respect des droits des travailleurs, des femmes et de la communauté LGBT dans l'Émirat.

Ad

Manuel Neuer, le gardien de la Mannschaft, s'est engagé comme d'autres capitaines de sélections européennes à porter un brassard "One Love" afin de promouvoir la diversité et l'inclusion. Ce geste "n'est pas une déclaration politique mais il a valeur d'engagement en faveur des droits de l'homme. Nous n'écartons pas d'autres actions", a encore prévenu Bernd Neuendorf, remonté contre les dernières déclarations de la FIFA autour de ces questions.

Coupe du monde Gaya forfait pour le Mondial, Baldé le remplace IL Y A UNE HEURE

L'Allemagne ne soutiendra pas la candidature d'Infantino

"Nous devons envoyer un signal fort, a-t-il ajouté. Dire qu'on ne devrait pas se concentrer sur les droits de l'homme à l'occasion du Mondial, cela m'a vraiment irrité". L'instance mondiale, par la voix de son président Gianni Infantino, a conseillé plus tôt en novembre aux 32 sélections participantes de "se concentrer sur le football" et a également prié les équipes de ne plus "donner de leçons de morale".

Bernd Neuendorf a aussi répété que la fédération allemande ne soutenait pas la candidature de Gianni Infantino, seul en lice pour être élu en mars 2023 à la tête d'une FIFA qu'il dirige depuis 2016.

Coupe du monde Rabiot : "On a l'opportunité de faire quelque chose d'historique" IL Y A UNE HEURE