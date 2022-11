entre 400 et 500 personnes" ont perdu la vie depuis l'attribution de la plus grande compétition de football à l'état du Golfe. C'est une première. Un dirigeant qatari a reconnu pour la première fois publiquement la mort d'ouvriers immigrés sur les chantiers du Mondial 2022. Hassan Al-Thawadi, le responsable de la Coupe du monde au Qatar , a livré ses confidences au journaliste britannique Piers Morgan lundi soir. Selon lui, "" ont perdu la vie depuis l'attribution de la plus grande compétition de football à l'état du Golfe.

"Un mort est une mort de trop, purement et simplement, a-t-il indiqué. Je pense que chaque année, les normes de santé et de sécurité sur les sites se sont améliorées. Sur les sites de la Coupe du monde dont nous étions responsables, des représentants de syndicats allemands et suisses ont salué le travail qui a été fait et souligné des améliorations."

Toujours selon Hassan Al-Thawadi, "des améliorations doivent encore avoir lieu". "Soyons clairs, ces améliorations n’ont pas eu lieu en raison de la Coupe du monde. Ce sont des choses que nous savions que nous devions faire, a-t-il noté. Ce que le Mondial a eu pour effet, c’est qu’il a accéléré tout ça. Toute la lumière mise sur le Qatar a causé de nombreuses initiatives non seulement d’un point de vue législatif mais aussi sur l’application de ces nouvelles lois."

Début novembre, le Qatar a rejeté les appels d'ONG à la création d'un fonds d'indemnisation pour les travailleurs migrants tués ou blessés sur les chantiers du Mondial, a affirmé Ali ben Samikh Al-Marri, le ministre du Travail qatari, à l'AFP. Des déclarations qui sont intervenues au lendemain de rapports de l'Organisation Internationale du travail relevant plus de 34 000 plaintes pour non-paiement des salaires.

Selon des médias britanniques, plus de 6000 ouvriers immigrés auraient perdu la vie sur les chantiers du Qatar depuis douze ans.

