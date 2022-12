Le Qatar sait déjà qu'il se délectera d'un choc alléchant en quart de finale pour sa Coupe du monde. L'Argentine de Lionel Messi, qui s'est débarrassée de l'Australie (2-1), va retrouver les Pays-Bas de Memphis Depay pour une place en demi-finales, après le succès des Néerlandais contre les Etats-Unis (3-1). Et c'est un duel qui met déjà l'eau à la bouche aux amateurs du ballon rond. Notamment ceux qui aiment se plonger dans le passé.

Argentine - Pays-Bas, c'est un vrai classique. Les Argentins, doubles champions du monde (1978, 1986) et les Néerlandais, trois fois finalistes mais jamais couronnés (1974, 1978, 2010), se sont rencontrés à de nombreuses reprises au Mondial. Cinq fois en tout. Et pas n'importe quand car dans le lot, il y a une demi-finale en 2014 (ndlr : remportée aux tirs au but par l'Albiceleste), un quart de finale en 1998 (ndlr : succès des Neerlandais) et surtout une finale. C'était en 1978 et Mario Kempes et les Argentins avaient remporté leur première Coupe du monde à cette occasion. De quoi raviver quelques souvenirs donc…

