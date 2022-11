Coupe du monde

Les Américains affronteront les Pays-Bas samedi prochain. Les Etats-Unis ont battu l'Iran de justesse dans un match décisif de la 3e journée du groupe B et validé leur ticket pour les 8es de finale du Mondial (1-0). Un but de Christian Pulisic qui s'est sacrifié sur le coup (38e) et une bonne défense en fin de rencontre permettent aux joueurs de Gregg Berhalter de finir 2es derrière l'Angleterre. Les Iraniens n'ont pas assez attaqué pour arracher l'égalisation et sont toujours fâchés avec la phase à élimination directe.

C'est en effet une toute première place en 8e de finale en 6 participations que convoitaient les hommes de Carlos Queiroz au coup d'envoi. D'abord volontaires dans ce duel décisif, ils Iraniens ont rapidement dû reculer face à des Américains beaucoup plus tranchants sur les côtés. Yunus Musah, 20 ans ce mardi, a décoché un premier tir hors-cadre (9e). Pulisic a ensuite placé une tête dans les bras d'Alireza Beiranvand qui retrouvait la cage iranienne après un violent choc lors du premier match (11e).

Pulisic buteur et blessé

La Team Melli a bien tenté de placer un contre mais Mehdi Taremi l'a mal négocié en tardant à servir son compère Sardar Azmoun (21e). Le duo d'attaque n'a rien eu d'autre à se mettre sous la dent en première période. Côté américain, l'avant-centre Josh Sargent n'a pas ménagé ses efforts pour peser sur la défense adverse. Sa frappe déviée aurait pu profiter à Timothy Weah qui a manqué de lucidité (28e).

Les nombreux efforts de Weston McKennie et Sergiño Dest sur le côté droit ont fini par payer. Pulisic s'est jeté aux six mètres sur un centre du second après une passe eu premier et a pu ouvrir le score de près (1-0, 38e). Le joueur de Chelsea a aussi percuté Beiranvand sur l'action et est longuement resté sonné avant de céder sa place à la mi-temps.

L'Iran en manque d'idées

Weah, lui, est resté volontaire et tranchant mais aussi un peu maladroit. Il s'est montré trop altruiste en voulant combiner avec Sargent (45e) puis son but a été refusé pour un léger hors-jeu (45e+7). Plus puissants devant et plus menaçants grâce à l'entrée de Saman Ghoddos à la place d'Azmoun (46e), les Iraniens ont pourtant vu l'ancien Amiénois rater le cadre sur une tête plongeante (52e) puis clairement l'égalisation sur sa belle reprise enroulée qui a flirté avec la lucarne gauche d'un Matt Turner battu (65e).

Trop lente dans ses transmissions, la Team Melli a tardé à réellement pousser alors qu'un but l'aurait envoyé au tour suivant. Il a fallu attendre le temps additionnel et une tête plongeante de Morteza Pouraliganji après un coup franc pour de nouveau faire frissonner le public du stade Al-Thumama (90e+3). Trop peu, trop tard. Le parcours de l'Iran s'arrête encore en phase de groupes, celui des Etats-Unis se poursuit.

