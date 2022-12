Football

Coupe du monde - Mbappé ou Griezmann, qui est le meilleur depuis le début ? "Les deux facettes d'une même réussite"

COUPE DU MONDE - Entre Kylian Mbappé, auteur de cinq buts pour les Bleus, et Antoine Griezmann, dépositaire du jeu de l'Equipe de France, lequel est le plus important ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis ne sont pas d'accord dans notre émission FC Stream Team à écouter en intégralité en podcast.

