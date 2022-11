Coupe du monde

Nous regrettons profondément qu'il n'ait pas été possible de parvenir ensemble à une solution raisonnable". La FIFA et Gianni Infantino ont fini par imposer leurs vues. Ce lundi, sept fédérations internationales ont finalement renoncé au port du brassard "One Love" par leur capitaine lors du Mondial face aux menaces de sanctions de cartons jaunes. Une prise de décision à contre-cœur selon la fédération néerlandaise KNVB, qui était à l'origine de l'initiative annoncée il y a deux mois : "".

Quelques minutes plus tard, Oliver Bierhoff, directeur de l'équipe nationale allemande, a été un peu plus loin dans ses propos. "Il y a beaucoup de colère, a-t-il expliqué en marge de l'entraînement allemand avant le match face au Japon mercredi. Cela ressemble beaucoup à de la censure. Le brassard peut nous être retiré, mais nous continuerons à exprimer nos valeurs".

Décision absurde pour la Belgique

Présent à ses côtés, le président de la DFB Bernd Neuendorf a tenu des propos similaires : "La FIFA a interdit une communication autour de la diversité et des droits de l'homme. De notre point de vue, c'est plus que frustrant et un évènement sans précédent". Relancé sur Manuel Neuer, capitaine allemand qui avait affirmé samedi "ne pas avoir peur" d'éventuelles sanctions, Bierhoff a confirmé que le gardien de la Mannschaft était "déçu".

La polémique n'a pas fini de faire réagir d'autant que certaines décisions absurdes découlent de ce choix de la FIFA. Auprès du Het Nieuwsblad , Peter Bossaert, le CEO de l’Union belge, a confirmé que les Diables Rouges devront retoucher leur 2e maillot pour ce Mondial. La raison ? La présence du mot "love" dans le col de celui-ci. "C’est triste mais la FIFA ne nous laisse pas le choix", a-t-il regretté.

