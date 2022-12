Il est en mission. A 35 ans, Lionel Messi touche presque du doigt le dernier grand rêve de son immense carrière : mener l'Albiceleste au titre mondial, comme Diego Maradona avant lui en 1986. Après la qualification de son équipe mardi soir contre la Croatie (3-0) pour la finale de la Coupe du monde, la "Pulga" a évoqué le sujet sans tabou en zone mixte. Si avant la compétition, il avouait à demi-mot que ce Mondial serait sans doute le dernier pour lui, le numéro 10 argentin s'est montré plus définitif devant la presse, dans des propos rapportés par nos confrères espagnols de Marca. Pour lui, tout se joue dimanche.

Ad

"Je suis fier de pouvoir terminer ma carrière en Coupe du monde en disputant cette finale. C'est quelque chose d'excitant ce que je vis. Dimanche sera sûrement mon dernier match dans une Coupe du monde. Il reste de nombreuses années avant la prochaine (en 2026, il aura alors 39 ans, NDLR) et je ne pense pas que je pourrai la disputer. Alors j'espère finir de la meilleure façon", a confié un Messi extatique.

Coupe du monde A Buenos Aires, les "hinchas" rugissent et le sentent : ce Mondial est le leur IL Y A UNE HEURE

Je me sens fort pour affronter chaque match, notre groupe est très intelligent

Car quoi qu'il arrive lors de cette finale, l'héritier du "dieu" Maradona a déjà (en partie) réussi son pari : se donner l'opportunité d'accrocher le seul trophée qui manque à son immense palmarès, et qui plus est pour tout un pays. Après l'échec sur la dernière marche voici huit ans, l'Argentine voit plus que jamais son destin passer entre ses pieds, lui qui s'est montré décisif dans tous les matches couperets pour la première fois de sa carrière (buteur en 8e, buteur et passeur en quart et demie).

Alors l'intéressé assume plus que jamais la pression et son rôle de guide, de patron. "Je me sens bien. Je me sens fort pour affronter chaque match. Nous avons fait un très gros sacrifice. Lors du dernier match que nous avons joué (le quart contre les Pays Bas, NDLR), nous avons dû jouer une prolongation qui n'a pas été facile du tout. Nous sommes arrivés fatigués en demie, mais le groupe s'est remis en ordre de marche pour trouver des ressources insoupçonnées. Nous avons joué un match très sérieux", s'est-il félicité.

Et si Messi croit plus que jamais en son étoile - ce serait la troisième sur le maillot argentin - pour ce dernier match à quitte ou double, c'est parce qu'il se sait bien entouré. "Au-delà de la force de groupe, cette équipe est très intelligente. Savoir lire les moments d'un match, c'est la clé, Scaloni (le sélectionneur, NDLR) l'avait déjà dit. C'est un groupe très intelligent qui sait souffrir quand il le faut, qui sait avoir le ballon quand il le faut, quand presser, jouer plus bas", a-t-il fait remarquer. L'Argentin rêve de faire la différence dimanche, mais si c'est un autre, peu lui importe, car il se sent comme un poisson dans l'eau dans ce collectif. Son adversaire en finale, France ou Maroc, est prévenu.

Coupe du monde "Magique", "Plus belle passe de l'histoire" : La presse argentine s'enflamme IL Y A 2 HEURES