CR7 mis sur le banc par son sélectionneur, la Seleccao a tout de même infligé une sacrée correction à la Suisse en 8e de finale (6-1). Fernando Santos a même effectué le bon choix, puisque c’est Gonçalo Ramos, préféré au quintuple ballon d’or, qui a survolé la rencontre d’un triplé. Les Lusitaniens ont ainsi pu faire tourner et gérer au mieux leurs forces, avant leur premier quart de finale de Coupe du monde depuis 2006, face au Maroc.

Une balade et, surtout, une pluie de records. Le Portugal s’attendait sûrement à une opposition plus relevée, mais il en a finalement profité pour raturer les livres d’histoire et s’amuser face à une Suisse d’une faiblesse inattendue. Les tombeurs de l’équipe de France au même stade du dernier Euro ont été maltraités par les champions d’Europe 2016, grâce notamment à la performance XXL de l’attaquant de Benfica, dont c’était la 4e sélection et la première titularisation en Coupe du monde.

Un Portugal de tous les records

C’est Gonçalo Ramos, d’une frappe merveilleuse du gauche, qui a trouvé une zone presque impossible en lucarne, sur la gauche dans la surface pour ouvrir la voie aux siens (1-0, 17e). Malgré une bonne entame, la Suisse, uniquement dangereuse sur un coup franc lointain de l’ancien Lyonnais Xherdan Shaqiri (30e) ou un centre rasant d'Emilson Fernandes (38e), n'a pas existé. Sur corner, Pepe, lâché par la défense helvète, est devenu le plus vieux buteur en phase finale de la Coupe du monde d’un coup de tête ravageur (2-0, 33e).

Passeur sur le but du défenseur de Porto et désormais impliqué directement sur 5 buts au Qatar (2 réalisations, 3 passes décisives), Bruno Fernandes est devenu le joueur le plus décisif pour le Portugal sur un Mondial depuis Eusebio et Jose Torres en 1966. Il a ensuite vu Ramos inscrire son deuxième but de la soirée, toujours du gauche, juste après le retour des vestiaires (3-0, 51e). Insatiables, les partenaires d’un Joao Felix très en vue ont encore marqué, sur un contre, par Raphael Guerreiro (4-0, 55e).

La Suisse n’a connu qu’un sursaut, sur corner, où Manuel Akanji a sauvé l’honneur, avant de replonger (4-1, 58e). Auteurs de nombreux mouvements collectifs de grande classe, les Portugais ont vu leur numéro 26 réaliser le triple d’un magnifique piqué (5-1, 67e). Ce faisant, Ramos est devenu le premier joueur à inscrire un triplé pour sa première titularisation lors d’un Mondial depuis le recordman de buts (16) dans cette compétition, Miroslav Klose.

Le public a pu ensuite s’extasier lors de l’entrée en jeu (73e), puis sur les quelques occasions mal gérées par Ronaldo (76e, 83e, 84e, 87e). Mais c’est bien l’ancien Lillois Rafael Leao qui a clôt la marque d’un magnifique enroulé du pied droit (6-1, 90e+2). L’opposition face à un Maroc très fort défensivement, mais qui devrait se présenter affaibli, s’annonce prometteuse.

