L’Angleterre rejoint l’équipe de France en quart de finale. Les joueurs de Gareth Southgate, d’abord bousculés par le Sénégal, ont finalement vécu un huitième de finale plutôt tranquille, avec une large victoire à la clé (3-0). Les Anglais ont fait preuve de réalisme pour punir les Lions de la Teranga, terrassés par des buts de Jordan Henderson, Harry Kane et Bukayo Saka. Les demi-finalistes ont donc parfaitement préparé leur rendez-vous, samedi prochain (20h), face aux champions du monde en titre.

Une balade tranquille pour l’Angleterre. Face aux champions d’Afrique en titre, les Three Lions ont vécu une fin de match sans souci, eux qui ont mené 3-0 après 57 minutes de jeu seulement. Et pourtant, les joueurs d’Aliou Cissé pourront regretter leur manque de précision face au but adverse, car ils sont très bien entrés dans leur partie. S’ils ont laissé le ballon à leurs adversaires, ce sont bien eux qui se sont créé la première occasion franche, à la 22e minute.

Le Sénégal a poussé, puis s’est fait punir

Après une reprise de Boulaye Dia repoussée par John Stones, Ismaïla Sarr s’est présenté face à Pickford dans les six mètres mais il a manqué le cadre. Dans la foulée, c’est Sarr qui a servi Dia sur la gauche dans la surface des Britanniques, mais le tir de l’ancien Rémois a été parfaitement repoussé par la main gauche ferme du portier d’Everton (31e). Puis, sur leur première situation dangereuse, les coéquipiers de Harry Maguire ont vu Jude Bellingham servir Henderson sur un plateau, avant que celui-ci ne trompe Edouard Mendy du gauche (1-0, 39e).

Un coup de massue sur la nuque des Sénégalais, qui ont été projetés dans les cordes juste avant la pause, sur un contre fatal des Anglais conclut froidement par Kane (2-0, 45e+3). En plus d’ouvrir son compteur dans ce Mondial, l’attaquant de Tottenham en a profité pour donner de l’air aux siens et aussi pour marquer l’histoire, en devenant le meilleur buteur de l’Angleterre lors des tournois majeurs avec 11 buts, devant Gary Lineker (10).

Au retour des vestiaires, Phil Foden a pris le meilleur sur la défense sénégalaise avant de décocher un centre parfait pour Saka, dont la finition a été irréprochable (3-0, 57e). De quoi clore définitivement tout suspense dans cette rencontre, la perfide Albion conservant sa maîtrise du jeu face aux compatriotes de Sadio Mané. Le joueur du Bayern voit, de loin, ses partenaires sortir par la petite porte de ce Mondial. L’Angleterre, elle, s’offre un sommet qui promet. On a déjà hâte d’y être.

Harry Kane (Angleterre) a trouvé le chemin des filets contre le Sénégal, dimanche 4 décembre 2022.

