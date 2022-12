Du suspense jusqu'au bout et un billet en quart de finale validé pour l'Argentine. L'Albiceleste a dominé l'Australie, samedi, en 8e de finale de la Coupe du monde (2-1). Pour son 1000e match en carrière, Lionel Messi a logiquement ouvert le score (38e). Julian Alvarez a doublé la mise (57e) mais les Socceroos ont réduit la marque sur une frappe de Craig Goodwin déviée par Enzo Fernandez (77e) et ont pu y croire jusqu'à l'ultime seconde. Ce sont pourtant bien les Argentins qui retrouveront les Pays-Bas.

Ad

La physionomie de match attendue s'est très vite confirmée. Sans Angel Di Maria mais avec Papu Gomez en attaque, l'Argentine a mis le pied sur le ballon et l'a tranquillement fait circuler dans le camp d'Australiens décidés à faire bloc. Combatifs et solidaires, les Socceroos n'ont laissé aucun espace et surveillé Messi de très près tandis que l'Albiceleste a ronronné.

Coupe du monde Alvarez - Fernandez : les gamins de River font vibrer l'Argentine IL Y A UN JOUR

Messi débloque la situation

Julian Alvarez était trop seul pour presser et le tir hors-cadre de Papu Gomez n'a pas eu de suite (17e). Alors que l'Australie prenait confiance, Messi a secoué tout cela. D'abord en répondant avec hargne dans un duel avec l'arrière gauche adverse Aziz Behich pour réveiller les supporters argentins (33e). Puis surtout en trouvant la lumière d'un tir rasant du gauche à droite de la zone de vérité suite à un enchaînement collectif à une touche de balle (1-0, 35e).

Messi a fêté son 1000e match en carrière avec un 789e but, son 3e dans ce Mondial et son tout premier en phase à élimination directe d'une Coupe du monde. Le Parisien a surtout mis les siens sur la bonne voie dans une première période cadenassée avec seulement 2 tirs argentins et 1 seul pour l'Australie. Face à ces débats fermés, Lionel Scaloni a pris les choses en main sur le plan tactique. Il a remplacé Papu Gomez par Lisandro Martinez pour passer à une défense à trois centraux et davantage jouer dans les couloirs avec Nahuel Molina et Marcos Acuna (50e).

Lionel Messi Crédit: Imago

Fin de match folle

L'Argentine a surtout bénéficié d'un coup de pouce adverse avec un contrôle raté du gardien australien Mathew Ryan face au pressing haut de Rodrygo De Paul et un but du break facile pour le mordant Alvarez (2-0, 57e). Dos au mur, le sélectionneur australien Graham Arnold a lancé tous ses attaquants et la réaction de ses joueurs a été récompensée avec une réduction du score finalement attribuée a Fernandez contre son camp (2-1, 76e).

Subitement relancée, la rencontre est devenue folle. Behich a réalisé un fantastique raid vers la surface argentine (81e). Lautaro Martinez lui a répondu mais surtout raté la cible (89e) et buté sur Ryan (90e+3, 90e+4) tandis que Messi a mal visé (90e+4). Le gardien argentin Emiliano Martinez, lui, a eu le dernier mot face à Garang Kuol (90e+7). L'Argentine fait déjà mieux qu'en 2018 en rejoignant les quarts de finale mais elle rêve d'aller beaucoup plus loin.

Coupe du monde Scaloni agacé : pourquoi l'Argentine peut se sentir lésée IL Y A UN JOUR