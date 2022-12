Bis repetita pour le Japon. Comme face à l’Allemagne, qu’ils avaient dominé en ouverture, les Samouraïs Bleus ont été renversants face à l’Espagne, pour créer à nouveau la surprise et prendre la première place du groupe E en l’emportant (2-1). Après l’ouverture du score précoce d’Alvaro Morata, les Nippons sont bien revenus des vestiaires et ont mis la Roja dans les cordes grâce à des réalisations de Ristu Doan et Ao Tanaka. Les Japonais joueront la Croatie en 8e tandis que l’Espagne, reversée dans la moitié de tableau de la France, ira défier le Maroc, mardi à 16h.

C’est une bonne piqûre de rappel pour l’Espagne. Annoncée comme l’une des favorites de ce Mondial, surtout après son entrée tonitruante face au Costa Rica (7-0), la Roja a été cueillie à froid par le Japon, en commettant un péché d’orgueil dans une première période largement dominée avant de se montrer d’un ennui consternant en seconde. Tout avait pourtant parfaitement démarré pour les champions du monde 2010, après l’ouverture du score de la tête d’Alvaro Morata (0-1, 11e).

Le Japon, quel réveil !

Monopolisant le ballon, face à des Japonais constamment en retard, pas assez précis et investis sur les quelques situations dangereuses que l’Espagne a elle-même concédée (34e, 36e), les joueurs de Luis Enrique semblaient se diriger vers une soirée tranquille. Mais ils n’ont pas profité de leur souveraineté pour accélérer et convertir leurs rares opportunités de break (23e, 45e+1).

