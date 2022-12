Larmes de bonheur pour les Marocains, pleurs d'une tristesse incommensurable pour Cristiano Ronaldo. Héroïques, les Lions de l'Atlas ont réalisé l'exploit monumental de sortir le Portugal en quarts de finale de la Coupe du monde (1-0), samedi après-midi à Doha. Un but de Youssef En-Nesyri inscrit avant la pause a offert à l'Afrique sa première demi-finale de Coupe du monde.

Ad

Coupe du monde Record égalé : Ronaldo joueur le plus capé de l’histoire IL Y A UNE HEURE

Le dernier carré de la Coupe du monde n'est plus un horizon inatteignable pour les sélections africaines. C'est le message envoyé au monde par Walid Regragui et ses guerriers au terme d'un match de haut niveau disputé face au Portugal. Pendant 90 minutes, ils ont frustré les Lusitaniens, les ont fait trembler en contre-attaque et ont défendu leur maigre avantage obtenu avant la pause, lorsque Youssef En-Nesyri s'est envolé dans le ciel de Doha pour tromper Diogo Costa d'une tête piquée (1-0, 42e).

Leur prestation défensive est à montrer dans toutes les écoles de football. Ce supplément d'âme, cette générosité, cette résilience qui a fait jouer les Marocains à 12, voire même à 13 avec l'appui du public, est à mettre au crédit du sélectionneur. Quatre mois après sa prise de fonction, Regragui a fait du Maroc l'une des quatre meilleures équipes du monde.

Coupe du monde Ronaldo encore sur le banc, Cancelo aussi IL Y A 4 HEURES