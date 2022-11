1990, 2002 et 2010. Trois fois, une équipe du continent africain a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde. Le Cameroun, le Sénégal et le Ghana, dans cet ordre, sont passés vraiment tout près en atteignant, à chaque fois, la prolongation. Il aura fallu un penalty de l'Anglais Gary Lineker, un but à la 94e minute du Turc Ilhan et puis, surtout, une main sur la ligne de Luis Suarez, un penalty sur la barre d'Asamoah Gyan avant une séance de tirs au but fatale pour fracasser les rêves du continent sur un infranchissable plafond de verre.

Ad

Tunisie, Maroc, Sénégal, Ghana, Maroc : Une équipe africaine atteindra-t-elle les demi-finale de la Coupe du monde ? Crédit: Quentin Guichard

Bundesliga Le Bayern gagne sans impressionner ni trembler 14/08/2022 À 17:28

L'Afrique, comme l'Océanie, n'a jamais connu les demi-finales de Coupe du monde en 44 tentatives portées par 13 pays différents. En 2022, la malédiction peut-elle s'achever, quatre ans après un Mondial dont aucune équipe africaine n'avait franchi le premier tour ? Samuel Eto'o, devenu président de la Fédération camerounaise de football, pronostique une finale Maroc – Cameroun avec qualification pour les 8es de finale des cinq nations africaines engagées. Habitué à l'outrance et panafricain convaincu, l'ancien buteur des Lions Indomptables n'est pas le plus crédible des prophètes mais son assurance dit quelque chose de l'état d'esprit nouveau qui anime le continent à l'heure d'affronter les meilleures équipes du monde.

Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise Crédit: Getty Images

Objectif : "Ramener la Coupe"

"Les joueurs africains ne nourrissent plus de complexe, témoigne Babacar Diarra, journaliste à BBC Africa. Avant, disputer la Coupe du monde suffisait à les rendre heureux. Aujourd'hui, ils y vont pour faire quelque chose. Par exemple, les joueurs du Sénégal assument aujourd'hui d'aller au Qatar pour faire mieux que ce qu'ils ont fait jusqu'ici." Comprendre donc : aller, au moins, en demi-finale. "En audience avec Coach Aliou Cissé (…) Nous avons eu des échanges très cordiaux et riches sur la gestion de l’équipe et surtout de la préparation de la Coupe du monde Qatar 2022 avec comme objectif de ramener la Coupe", tweetait il y a quelques jours Yankoba Diattara, ministre des Sports sénégalais.

Sadio Mané (Sénégal) Crédit: Getty Images

Principale chance du continent africain au Qatar, les Lions de la Teranga avaient de solides arguments pour atteindre les demi-finales même si le forfait malheureux de Sadio Mané contrarie sérieusement leur plan.

"Le Sénégal a compris ce qui manquait aux sélections africaines depuis toujours : il faut de la stabilité, note Claude Le Roy, ancien sélectionneur du Togo, du Sénégal, du Ghana, du Congo ou encore du Cameroun à la Coupe du monde 1998. Ce continent est plein de talents. Je rappelle que trois Africains ont fini meilleur buteur de Premier League en 2019 (ndlr : Salah, Mané et Aubameyang). Mais si, en plus, aujourd'hui, on fait confiance à un sélectionneur sur le long terme comme Aliou Cissé, si on se donne des objectifs comme aller jusqu'au bout, alors le plafond de verre va exploser."

Enfin de la stabilité

En place depuis 2015, Aliou Cissé a mis en place un projet ambitieux autour de joueurs cadres. Aujourd'hui, le Sénégal, devenu champion d'Afrique en début d'année, s'articule autour d'une vraie colonne vertébrale (Edouard Mendy – Kalidou Koulibaly – Idrissa Gueye) aujourd'hui orpheline de Mané. "Ce n'est pas un one shot. Depuis 2015, elle a été créée pièce par pièce. C'est une formation stable, numéro 1 sur le continent africain depuis quatre ans et 18e au ranking FIFA." "Les Pays-Bas sont favoris du groupe, on n'aura aucun match facile mais nous avons de hautes ambitions pour cette Coupe du monde, témoignait le Monégaque Ismail Jakobs la semaine dernière. Tout peut arriver dans ce genre de tournoi."

Walid Cheddira (Maroc) Crédit: Getty Images

Avec Mané, le Sénégal se présentait avec une escouade digne des deux références en la matière : la Côte d'Ivoire en 2014 avec son cortège de grands joueurs (Kolo et Yaya Touré, Didier Zokora, Gervinho et, bien sûr, Didier Drogba) et le surpuissant Nigera de 1994 et 1998 mené par sa génération dorée (Nwanko Kanu, Emmanuel Amunike, Jay-Jay Okocha, Sunday Oliseh, George Finidi, Taribo West), couronné de succès aux JO d'Atlanta 1996 mais qui a consommé neuf sélectionneurs en 4 ans. Ces deux références, qui n'ont jamais atteint les quarts, rappellent à quel point le talent ne fait pas tout. "Si les Africains ont si souvent échoué, c'est aussi pour des raisons qui leur échappent. L'arbitrage les a, par exemple, très souvent déservis. Je pense au Cameroun dans les années 1990 ou, plus récemment, au Ghana", confie Claude Le Roy.

Des stars et des grands gardiens

Aujourd'hui, le Cameroun qui s'articule autour d'un trio en pleine forme Andre Onana – André-Franck Zambo Anguissa – Eric Maxim Choupo-Moting- et le Maroc du revenant Hakim Ziyech ont, eux aussi, des arguments à faire valoir mais il faudra se sortir de groupes autrement plus relevés que celui du Sénégal (Qatar, Pays-Bas, Equateur). Mais Claude Le Roy y croit : "Chaque fois que j'ai gagné un tournoi, ce n'est pas parce que j'étais le meilleur sélectionneur mais parce que j'avais le meilleur gardien de la compétition, explique-t-il. Or, aujourd'hui, les gardiens africains ont fait d'énormes progrès et comptent parmi les références mondiales. C'est un facteur déterminant."

Edouard Mendy, élu meilleur gardien du monde en 2021 après avoir remporté la C1 avec Chelsea, André Onana, portier de l'Inter Milan et considéré par Eto'o comme "l'un des trois meilleurs gardiens du monde", et Yassine Bounou, incontournable au FC Séville, disputent la Ligue des champions régulièrement. Pour cette même raison, des dynamiques nettement moins favorables et un tirage au sort impossible, la Tunisie (dans le groupe de la France et du Danemark) et le Ghana (Portugal, Uruguay, Corée du Sud) semblent en retrait. L'Afrique comptera surtout sur le Sénégal, même sans Mané, et, à un degré moindre, le Cameroun et le Maroc pour explorer des terres toujours inconnues.

Bundesliga Nkunku, Bayern-Dortmund, succession de Lewandowski… les 9 questions de la saison 03/08/2022 À 21:17