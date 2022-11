Cette fois, c'est vraiment fini. Même le dernier espoir de voir Sadio Mané au Mondial vient de s'envoler. "Malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui (jeudi) nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde", a déclaré le médecin de la sélection, Manuel Afonso, lors d'un point presse.

"On avais rapidement pris contact avec le Bayern Munich pour avoir des informations, a-t-il poursuivi. Le lendemain, le club nous avait transmis les images de sa première IRM (images par résonance magnétique) passée. C'était une blessure au niveau de son genou droit. Ils nous ont conviés à examiner le joueur et les images au sein du club. Je me suis déplacé le 10 et 11 novembre dans ce but. Il avait été conclu qu'une nouvelle IRM devait être passée ce jeudi pour savoir si l'évolution de la blessure pouvait lui permettre de jouer le Mondial."

Toujours selon Manuel Afonso, une intervention chirurgicale "devra être programmée très prochainement" pour opérer le joueur. En attendant, c'est le rêve de toute un pays qui vient de se briser. Et celui d'une carrière pour Sadio Mané. Le sélectionneur Aliou Cissé doit désormais lui trouver un remplaçant, il a jusqu'à dimanche, veille de l'entrée du Sénégal dans la compétition, contre les Pays-Bas. Mais le Sénégal, figurant parmi les outsiders de la compétition, a perdu son leader, celui qui avait guidé les Lions vers leur premier titre de champions d'Afrique en février dernier.

