Coupe du monde

Cette fois-ci, pas d'animal à poils censé illustrer sa chance légendaire. Cette fois, le chat est noir pour Didier Deschamps en cette année 2022 maudite. Parti au Qatar sans ses milieux fétiches (Pogba, Kanté), ni des doublures bienvenues (Maignan, Kimpembe, Nkunku), le sélectionneur pensait sans doute trouver une forme de calme à Doha.

Quel remplaçant à Benzema ?

C'est la plus urgente des questions. Didier Deschamps a jusqu'à lundi soir pour appeler un éventuel remplaçant à KB9. Le sélectionneur n'était pas fan de l'idée de partir à 26 mais les incertitudes autour des cas Varane et Benzema lui ont forcé la main. S'il devait appeler un remplaçant, qui serait l'élu ?

Tout est une question de profil. Avec Olivier Giroud, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, DD tient trois joueurs pour épauler Kylian Mbappé. De quoi suffire habituellement. Mais si l'option d'une pointe était retenue, deux noms se dégagent : Wissam Ben Yedder, éternel appelé mais souvent décevant en Bleu, ou Anthony Martial, dont la carrière internationale n'a jamais décollé à cause de ses blessures.

C'est plutôt d'un poste plus reculé que pourrait venir la solution. Le forfait de Christopher Nkunku avait laissé Antoine Griezmann sans remplaçant attitré. Le forfait de Benzema peut permettre à Deschamps de corriger cet état de fait. Nabil Fekir, champion du monde à Moscou et en forme à Séville, a le profil. Martin Terrier, en feu à Rennes mais sans convocation chez les Bleus, aussi.

Dernière option : un ailier pur jus, histoire de définitivement faire basculer le système des Bleus en cours de match. Moussa Diaby, régulièrement présent depuis un an, ressemble au candidat idéal, d'autant qu'il a parfois évolué dans l'axe. A moins d'un retour surprise de Thomas Lemar, dont la polyvalence, notamment comme milieu relayeur, pourrait jouer en sa faveur.

Moussa Diaby Crédit: Getty Images

Quel schéma pour le onze titulaire ?

Le forfait de Karim Benzema ne change finalement pas grand-chose au schéma tricolore. Avant ce Mondial, Deschamps avait acté le retour à 4 derrière, avec Pavard et Hernandez comme latéraux. Dès lors, deux options se dégagent : le 4-2-3-1 à tendance 4-3-3 et le 4-4-2 losange.

Le premier part avec une longueur d'avance à la vue des entraînements tricolores des derniers jours . Antoine Griezmann viendrait se transformer en milieu relayeur en phase défensive et en meneur de jeu reculé offensivement, laissant les côtés aux fusées Mbappé et Dembélé, chargées d'abreuver Giroud de ballons dans la surface. Séduisant mais encore inédit pour les Bleus. Didier Deschamps s'est longtemps refusé à aligner quatre offensifs au coup d'envoi mais les circonstances semblent lui forcer la main. Dans ce schéma, le rôle de Griezmann serait essentiel à l'équilibre tricolore.

La compo possible en 4-2-3-1 : Lloris – Pavard, Varane, Upamecano/Konaté, Hernandez – Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud,

L'autre option, c'est le 4-4-2 losange avec Griezmann en meneur de jeu. Une solution qui aurait le mérite de rassembler les forces offensives tricolores dans l'axe mais… de déserter les côtés, surtout à droite avec un Pavard plus timide offensivement.

La compo possible en 4-4-2 losange : Lloris – Pavard, Varane, Upamecano/Konaté, Hernandez – Tchouaméni, Fofana, Rabiot – Griezmann – Mbappé, Giroud

Quelles conséquences pour Griezmann et Mbappé ?

C'est finalement au niveau de l'animation que tout est bouleversé. Car le retour de Karim Benzema avait naturellement recentré Kylian Mbappé, quitte à dévitaliser quelque peu Antoine Griezmann. KB9 et "Grizou" partageaient les mêmes zones d'influence. Sans le premier, le second devrait être en capacité de retrouver le rôle central qui était le sien en 2016 et 2018.

Sa gestion des temps forts/faibles, son intelligence tactique et son sens du sacrifice en font l'un des hommes de base de Deschamps. Mais sa forme relative depuis plusieurs mois, en Bleu et en club, reste un point d'interrogation.

Lui tient peut-être la forme de sa vie mais perd son plus fidèle acolyte. Le grand perdant du forfait de Benzema, c'est presque Kylian Mbappé. S'il avait avoué en octobre que jouer avec un pivot comme Giroud lui plaisait, il perd celui avec lequel la relation footballistique était la plus développée chez les Bleus. Le tandem Mbappé-Benzema, c'est 22 buts et 10 passes depuis le retour du Madrilène en équipe de France.

Habitués à prendre la profondeur quand l'autre décrochait, les deux hommes avaient construit une relation devenue l'axe fort des Bleus offensivement, et surtout l'arme la plus puissante de l'attirail offensif français. Désormais, tout est à repenser.

Kylian Mbappe et Antoine Griezmann Crédit: Getty Images

Quelle assurance avec Giroud ?

Quelle histoire… Relégué sportivement en 2021 par le retour de Benzema, Olivier Giroud sera finalement le titulaire pour le lancement de cette Coupe du monde. Entretemps, beaucoup de mots, pas mal de buts et une incertitude réelle quant à sa présence dans la liste. Finalement présent avec un statut de remplaçant attitré, il sera l'avant-centre des Bleus.

En 2018, son bilan chiffré ne révélait pas tout son apport au jeu tricolore. Si Griezmann a été aussi fort, c'est en partie grâce à lui. Si Mbappé fut si libéré, c'est aussi un peu grâce à lui. Alors, en 2022, alors qu'il semble tenir la forme de sa vie avec Milan, il arrive en pleine bourre au Qatar. Son profil offre sans doute moins de garanties techniques mais apporte peut-être encore plus de libertés à Mbappé. Giroud titulaire, c'est aussi un meilleur rendement possible pour les ailiers dans un potentiel 4-3-3 ou 4-2-3-1.

Bref, les Bleus perdent gros avec le forfait de Benzema. Deschamps doit repartir à zéro après avoir cherché la bonne solution pendant plus d'un an. Mais avec Giroud, les champions du monde en titre savent à quoi s'en tenir.

Olivier Giroud remplacé par Didier Deschamps lors d'un match de l'équipe de France. Crédit: Getty Images

