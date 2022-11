Coupe du monde

Casemiro marque rarement. Mais lorsqu'il le fait, c'est souvent avec style. Le milieu de terrain a inscrit un nouveau bijou, ce lundi, alors que le Brésil rencontrait quelques difficultés face à la Suisse. Après une belle combinaison à trois avec Vinicius et Rodrygo, auteur d'une jolie remise en une touche, le joueur de Manchester United a envoyé un missile de l'extérieur du pied droit. Sa frappe, pure et légèrement déviée, a laissé Yann Sommer sur place.

Grâce à ce but, le Brésil s'est finalement imposé (1-0) pour devenir la deuxième équipe, après la France, à compter six points après deux matches. Casemiro, lui, a marqué son deuxième but de la saison toutes compétitions confondues. il y a un peu plus d'un mois, l'ancien du Real Madrid avait permis à Manchester United d'égaliser face à Chelsea (1-1) dans les derniers instants du match, de la tête. Une réalisation moins esthétique que celle du jour. Mais également très importante.