Cristiano Ronaldo entre encore un peu plus dans la légende. Ce jeudi, le quintuple Ballon d'Or a ouvert son compteur buts lors du Mondial 2022 face au Ghana (3-2) . Ainsi, le Portugais de 37 ans est désormais le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit au moins une réalisation lors de cinq Coupes du monde. S'il a trouvé le chemin des filets à une reprise en 2006 (face à l'Iran, 2-0), en 2010 (contre la Corée du Sud, 7-0) et en 2014 (face au Ghana, 2-1), CR7 avait marqué quatre buts en 2018 en Russie : un triplé contre l'Espagne (3-3) et une réalisation devant le Maroc (1-0).