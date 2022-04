La Coupe du monde 2022 au Qatar ne débutera que dans un peu moins de sept mois (21 novembre au 18 décembre) mais on en connait désormais les contours avec le tirage au sort effectué ce vendredi 1er avril. Pour l'équipe de France, la première phase passera par le Danemark, la Tunisie et un barragiste à choisir parmi les Émirats Arabes Unis, l'Australie et le Pérou. Les Bleus débuteront leur Mondial le 22 novembre, précisément face à cette ultime équipe du groupe avant d'enchaîner le 26 face au Danermark et le 30 contre la Tunisie.

Ce n'est pas une affiche de premier choix qui lancera cette Coupe du monde puisque le Qatar, pays organisateur, défiera l'Équateur le 21 novembre à 11h. Dans les autres groupes, on notera les affrontements entre la Pologne de Robert Lewandowski et l'Argentine de Lionel Messi le 30 novembre, celui entre l'Espagne et l'Allemagne le 27 et l'entrée en lice du toujours attendu Brésil le 24 novembre face à la Serbie. Voici le calendrier complet de la phase de groupes qui s'étirera du 21 novembre au 2 décembre.

Groupe A

Le 21 novembre (11h) : Qatar - Équateur

Le 21 novembre : Sénégal - Pays-Bas

Le 25 novembre : Pays-Bas - Équateur

Le 25 novembre : Qatar - Sénégal

Le 29 novembre : Pays-Bas - Qatar et Équateur - Sénégal le 29 novembre à 20h

Groupe B

Le 21 novembre : Angleterre - Iran

Le 21 novembre : Etats-Unis - Pays de Galles/Ecosse/Ukraine

Le 25 novembre : Pays de Galles/Ecosse/Ukraine - Iran

Le 25 novembre : Angleterre - Etats-Unis

Le 29 novembre : Pays de Galles/Ecosse/Ukraine - Angleterre et Iran-Etats-Unis

Groupe C

Le 22 novembre : Mexique - Pologne

Le 22 novembre : Argentine - Arabie Saoudite

Le 26 novembre : Pologne - Arabie Saoudite

Le 26 novembre : Argentine - Mexique

Le 30 novembre : Pologne - Argentine et Arabie Saoudite - Mexique

Groupe D

Le 22 novembre : Danemark - Tunisie

Le 22 novembre : France - Émirats Arabes Unis/.Australie/Pérou

Le 26 novembre : Tunisie - Émirats Arabes Unis/.Australie/Pérou

Le 26 novembre : France - Danemark

Le 30 novembre : Tunisie - France et Émirats Arabes Unis/Australie/Pérou - Danemark

Groupe E

Le 23 novembre : Allemagne - Japon

Le 23 novembre : Espagne - Costa Rica/Nouvelle-Zélande

Le 27 novembre : Japon - Costa Rica/Nouvelle-Zélande

Le 27 novembre : Espagne - Allemagne

Le 1er décembre : Japon - Espagne et Costa-Rica/Nouvelle-Zélande - Allemagne

Leroy Sané lors d'Allemagne - Espagne en Ligue des Nations Crédit: Getty Images

Groupe F

Le 23 novembre : Maroc - Croatie

Le 23 novembre : Belgique - Croatie

Le 27 novembre : Croatie - Canada

Le 27 novembre : Belgique - Maroc

Le 1er décembre : Croatie - Belgique et Canada - Maroc

Groupe G

Le 24 novembre : Suisse - Cameroun

Le 24 novembre : Brésil - Serbie

Le 28 novembre : Cameroun - Serbie

Le 28 novembre : Brésil - Suisse

Le 2 décembre : Cameroun - Brésil et Serbie Suisse

Groupe H

Le 24 novembre : Uruguay - Corée du Sud

Le 24 novembre : Portugal - Ghana

Le 28 novembre : Corée du Sud - Ghana

Le 28 novembre : Portugal - Uruguay

Le 2 décembre : Corée du Sud - Portugal et Ghana - Uruguay

