"Des 4 dernières demi-finales de Mondial, ce France-Maroc est la moins maîtrisée"

Si le score semble limpide sur le papier, le match entre la France et le Maroc a été bien plus serré qu'il n'y parait. Dans le FC Stream Team, émission à écouter en intégralité en podcast, Martin Mosnier et Maxime Dupuis reviennent sur cette demi-finale de Mondial qui ne restera pas comme un match aussi maîtrisé que les trois précédentes demies en Coupe du monde.

00:03:04, il y a 34 minutes