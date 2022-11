Si le Covid et le passage de 3 à 5 remplacements a facilité la vie des entraîneurs du monde entier et, surtout, celle des très gros clubs de la planète avec un banc XXL et des ego tout aussi développés à satisfaire, les sélectionneurs nationaux n’ont pas forcément tous gouté à l’autre réforme décidée durant la pandémie et qui lui a survécu : l’allongement des listes jusqu’à 26 appelés pour un Championnat d'Europe ou, en ce qui nous concerne, une Coupe du monde.

Ad

Sur le papier, avoir 26 joueurs sous la main, c'est proposer trois solutions de plus à un problème qui se posera hypothétiquement durant la compétition. Mais aussi trois possibilités de plus de se planter. Trois chances supplémentaires également de se créer des soucis là où il n'y en avait pas forcément.

Ligue des champions Giroud, un feu d'artifice pour espérer voir le Qatar 02/11/2022 À 23:23

Certains voient le verre à moitié plein, Didier Deschamps le regarde avec plus de circonspection. Et ceci depuis l'Euro 2021. A l'époque, le sélectionneur avait emmené à Munich, Budapest et Bucarest une cohorte de 26 membres. Ce qui n'avait pas rendu les Bleus plus forts, bien au contraire. Et ce qui n'avait pas non plus réglé les pépins qui avaient jalonné leur parcours. Notamment lors du huitième de finale contre la Suisse (3-3, 4 tab à 5).

La gestion des équilibres

Avant le dernier match des Bleus face au Danemark, en septembre dernier, Deschamps s'était ouvert sur la question : "Je dispose d’une certaine marge entre 23 et 26. Si je pense que c’est mieux… Je vais vous reprendre cet exemple, mais à l’Euro, on était 26. Si vous avez deux joueurs blessés au même poste (ndlr : Lucas Hernandez et Lucas Digne)… Heureusement qu’on avait Adrien (Rabiot) pour pallier. C’est important aussi d'avoir des joueurs polyvalents. Être 26, cela ne nous garantit pas d’être plus forts. Il ne reste que onze places sur le terrain même si leur nombre a augmenté sur le banc et sur la feuille de match." Pour faire simple, se retrouver à 23 ou à 26 quand la fatalité vous tombe sur le coin du nez, ça ne change pas une destinée, juge DD.

Là où partir à 23 ou 26, voire à 24 ou 25, modifie les équilibres - ceux auxquels le sélectionneur décennal de l'équipe de France est plus qu'attaché -, c'est au quotidien. Lors des séances d'entraînement, en particulier. Lorsque les oppositions à 11 contre 11 sont organisées, il n'y a pas de place pour tout le monde. Avant que la FIFA ne change la réglementation et passe à 26, le schéma était simple : 10 joueurs de champ faisaient face à 10 joueurs de champ avec deux gardiens mobilisés. Le troisième portier, habitué à être un membre à part d'une sélection, comptait les points.

Après les "coiffeurs", les "shampouineurs" : qui seront les trois grands perdants de la liste ?

Aujourd'hui, et comme on l'a vu l'été dernier au gré des séances ouvertes à la presse, des joueurs passent leur vie à s'échanger des transversales et vivent à la marge du groupe. Léo Dubois s'en souvient probablement avec une émotion certaine. Le Lyonnais d'alors, qui aurait pu être utile à gauche face à la Suisse, avait fait le nombre durant l'Euro. Ce qui n'est agréable ni pour les joueurs, ni pour le staff, qui s'évertue au quotidien à cimenter son groupe. Cette situation peut même aller jusqu'à créer des dissensions, ce qui, soyons honnêtes, ne fut pas le cas en 2021.

Trancher avant

Si DD hésite aujourd'hui à inclure un Olivier Giroud - aux performances indiscutables mais aux états d'âme manifestes par le passé - dans une liste de 23, est-ce pour se créer des problèmes superflus avec trois joueurs supplémentaires qui n'auraient que peu de chances de fouler les pelouses au Qatar ? Mieux vaut avoir à trancher avant que de devoir jouer les pompiers pendant. Néanmoins, la situation actuelle des Bleus, avec des joueurs borderline, comme Raphaël Varane ou Presnel Kimpembe pour ne citer qu'eux, pourrait le forcer à ouvrir sa liste plus qu'il ne l'aurait souhaité dans un monde idéal. Ceci lui permettrait aussi, en cas de pépin, de n'avoir à rappeler personne d'ici lundi, date butoir pour les listes définitives.

En 2022, l'extension de la feuille de match à vingt-six éléments est un plus pour les éventuels 24, 25 ou 26e convoqués et un atout pour Didier Deschamps qui n'aurait personne à envoyer en tribune. Mais l'argument suffira-t-il à convaincre le patron des Bleus à l'orée de sa troisième Coupe du monde sur le banc ? A cette heure, Didier Deschamps rêve surtout d'en avoir 23 en état de jouer.

Coupe du monde Allegri écarte un retour de Pogba avant le Mondial 28/10/2022 À 14:38