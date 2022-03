Le pire tirage possible pour l'équipe de France

L'Allemagne

Son meilleur résultat en Coupe du monde : champion (1954, 1974, 1990 et 2014)

Sa Coupe du monde 2018 : Élimination en phase de groupes

Pourquoi est-ce un danger pour les Bleus ?

Pour la simple et bonne raison que l'Allemagne ne rate jamais deux Coupes du monde de suite. Depuis le Mondial russe, où elle avait terminé dernière d'un groupe accessible, la Maanschaft s'est reconstruite. Hansi Flick a pris la succession de Joachim Löw, installé de nouveaux cadres, et les coéquipiers de Manuel Neuer ont remis un bon coup d'accélérateur en phase de qualification. A l'exception d'un accident face à la Macédoine du Nord, l'équipe allemande a remporté tous ses matches pour 36 buts marqués… et seulement 4 concédés.

Sa dernière confrontation avec l'équipe de France en compétition

C'était en juin dernier, dans le cadre de l'Euro 2020. Les Bleus avaient dominé la rencontre et s'étaient imposés (1-0) après un but de Mats Hummels contre-son-camp.

Le Sénégal

Son meilleur résultat en Coupe du monde : quart de finale (2002)

Sa Coupe du monde 2018 : Élimination en phase de groupes

Pourquoi est-ce un danger pour les Bleus ?

La meilleure équipe d'Afrique, tout simplement. Sacré champion de son continent en février dernier, le Sénégal raviverait de mauvais souvenirs de 2002 pour les Bleus. Guidée par deux références mondiales à leurs postes - Sadio Mané et Edouard Mendy -, portée par une génération très talentueuse (Ismaïla Sarr, Idrissa Gueye, Kalidou Koulibaly), la sélection d'Aliou Cissé est aussi cohérente collectivement. Et robuste sous pression. Elle l'a prouvé en barrages face à l'Egypte de Mohamed Salah.

Sa dernière confrontation avec l'équipe de France en compétition

Même contexte, même confrontation vingt ans après ? En 2002, les Bleus, alors champions du monde sortants, avaient été battus par les Sénégalais en phase de groupes (1-0). Avec une sacrée prestation d'El-Hadji Diouf et un but de Papa Bouba Diop.

L'Equateur

Son meilleur résultat en Coupe du monde : huitième de finale (2006)

Sa Coupe du monde 2018 : Pas qualifié

Pourquoi est-ce un danger pour les Bleus ?

Parce que c'est une équipe qui pourrait poser beaucoup de problèmes à Didier Deschamps. Extrêmement armée physiquement, mais aussi dotée techniquement, la Tricolor a été capable de bousculer les deux géants sud-américains, l'Argentine et Brésil. La sélection est jeune et relativement inexpérimentée à ce niveau mais elle surfe sur une dynamique très positive, construite sur un vrai travail de fond (formation, détection). En qualifications, elle a devancé le Pérou et surclassé la Colombie.

Sa dernière confrontation avec l'équipe de France en compétition

La France a croisé l'Equateur en Coupe du monde assez récemment. En 2014, les Bleus, déjà qualifiés pour le tour suivant, avaient été accrochés par les coéquipiers d'Antonio Valencia (exclu en début de deuxième période) avec une équipe largement remaniée.

Le meilleur tirage possible pour l'équipe de France

Les Etats-Unis

Son meilleur résultat en Coupe du monde : demi-finale (1930)

Sa Coupe du monde 2018 : Pas qualifiés

Pourquoi c'est un bon tirage pour les Bleus ?

Team USA semble être entre deux eaux. Après deux qualifications consécutives pour les huitièmes de finale d'un Mondial (2010 et 2014), les Etats-Unis avaient plutôt mal vécu les fins de carrière des géants Howard, Donovan et Dempsey, et manqué le grand rendez-vous en 2018. Une nouvelle génération, particulièrement talentueuse (Dest, Reyna, Pulisic) a émergé en Europe mais les résultats des Yanks ne sont toujours pas convaincants. Troisièmes de la zone Concacaf, derrière le Canada et le Mexique, les Etats-Unis se sont qualifiés sans gloire.

Leur dernière confrontation avec l'équipe de France en compétition

C'est bien simple : il n'y en a jamais eu.

La Tunisie

Son meilleur résultat en Coupe du monde : Phase de groupes (1978, 1998, 2002, 2006)

Sa Coupe du monde 2018 : Phase de groupes

Pourquoi c'est un bon tirage pour les Bleus ?

Parce que c'est une équipe dont le niveau moyen est en baisse constante, avec des cadres (Khazri, Sliti, Skhiri) moins performants et de nouveaux talents qui ne s'imposent pas. Incapable de sortir d'un groupe où figuraient la Gambie et la Mauritanie lors de la dernière Coupe d'Afrique, les Aigles de Carthage ont déçu et sont passés au Qatar par un trou de souris. En barrage, la Tunisie a écarté le Mali sans marquer le moindre but. Limitée tactiquement, elle est aussi décevante offensivement.

Sa dernière confrontation avec l'équipe de France en compétition

Les Bleus n'ont jamais affronté la Tunisie en compétition internationale.

L'Arabie saoudite

Son meilleur résultat en Coupe du monde : Huitième de finale (1994)

Sa Coupe du monde 2018 : Phase de groupes

Pourquoi c'est un bon tirage pour les Bleus ?

La 49e nation FIFA n'a, sur le papier, aucun élément pour inquiéter les Bleus. La plupart de ses joueurs évoluent dans le championnat local et si l'arrivée sur le banc du spécialiste Hervé Renard lui a permis de gagner en solidité, elle n'est pas encore capable de réussir des coups d'éclat, même face à des adversaires à peine supérieurs à elle.

Sa dernière confrontation avec l'équipe de France en compétition

Là, il s'agit plutôt d'un bon souvenir pour les Bleus (sauf pour Zidane). Avant de filer vers leur premier titre de champion du monde, les joueurs d'Aimé Jacquet avaient écrasé l'Arabie saoudite en poule. Thierry Henry s'était offert un doublé. Le héros de la finale, lui, avait été exclu...

