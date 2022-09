Je ne regarderai pas un seul match de cette Coupe du monde. Déjà, parce que le Qatar n'est pas un pays de foot. Aucune ferveur, aucune saveur. Une aberration écologique, avec tous ces stades climatisés... quelle folie, quelle stupidité", a-t-il d'abord déclaré. Après Philipp Lahm cet été, une autre personnalité du football a annoncé qu'elle allait boycotter la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Eric Cantona , légende de Manchester United et ex-international français (45 sélections), a justifié son choix sur Facebook ce mercredi matin. "", a-t-il d'abord déclaré.

A la place, je me referai tous les épisodes de Columbo

"Mais c'est surtout une horreur humaine. Combien de milliers de morts, pour construire ces stades, pour au final amuser la galerie deux mois... et tout le monde s'en fout, a-t-il renchéri. La caricature même de ce que l'homme est capable de porter en lui comme saloperie extrême. Depuis que je gosse c'est un événement que j'adore, que j'attends et que je regarde avec passion... A la place, je me referai tous les épisodes de Columbo, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus."

Interrogé courant août sur ce sujet, Philipp Lahm était allé dans le même sens que le "King" : "Les droits de l'homme devraient jouer un plus grand rôle dans l'attribution d'un tournoi", indiquait le champion du monde 2014.

