Carlos Queiroz pourrait disputer sa troisième phase finale de Coupe du monde avec la sélection iranienne. "La Fédération [iranienne] de football annoncera d'ici la fin de la semaine la nomination de Carlos Queiroz comme entraîneur de l'équipe nationale", a rapporté le journal Iran Varzeshi (l'Iran sportif), une publication sportive du gouvernement iranien.

M. Queiroz doit remplacer le croate Dragan Skocic, nommé début février à la tête de la sélection. Limogé le 11 juillet, Skocic avait toutefois été maintenu en poste par la Fédération dans l'attente d'un successeur. "Le nouveau chef de la fédération, Mehdi Taj, réfléchit sérieusement au retour de l'entraîneur portugais à la "Tim-é Melli" (le nom de l'équipe nationale en persan, NDLR)", a pour sa part indiqué lundi l'agence officielle Irna.

Carlos Queiroz, sélectionneur de l'Iran Crédit: Eurosport

Queiroz connaît déjà bien la sélection iranienne

Lors de sa campagne électorale, Mehdi Taj avait présenté l'ex entraîneur de Manchester United et du Real Madrid notamment comme un "choix sérieux" pour diriger la sélection, louant le bilan du Portugais à la tête de la Tim-é Melli, de 2011 à 2019. M. Taj a été élu mardi à la présidence de la Fédération, un poste qu'il avait déjà occupé de 2013 à 2016.

Carlos Queiroz a passé presque huit ans à la tête de l'Iran --le plus long bail à ce poste--, conduisant la sélection à deux phases finales de Coupe du monde en 2014 et 2018. La "Tim-é Melli" s'est qualifiée fin janvier pour la sixième phase finale de Coupe du monde, qui se déroulera au Qatar (20 novembre-18 décembre).Elle débutera la compétition le 21 novembre face à l'Angleterre, avant d'affronter le pays de Galles et les Etats-Unis, dans le groupe B.

