L'ex-attaquant international suédois Agne Simonsson, finaliste et buteur lors du Mondial 1958, est décédé à l'âge de 84 ans. Le footballeur scandinave est mort mardi des suites de complications pulmonaires, a déclaré son frère au Göteborgs Posten , le quotidien de sa ville natale, Göteborg.

Auteur de 27 buts en 51 sélections lors de sa période internationale (1957-1967), sa carrière l'avait mené au début des années 60 en Espagne, brièvement au Real Madrid où il n'avait pas percé, puis plus longuement à la Real Sociedad. Lors du Mondial 1958 à domicile en Suède, remporté par le Brésil de Pelé, il avait atteint la finale, inscrivant quatre buts lors de la compétition, dont un face aux Brésiliens. Considéré comme l'un des attaquants les plus redoutables de l'histoire du foot suédois, il avait rejoint en 2008 le "Hall of fame" des légendes du football suédois.