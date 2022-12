A force de ne parler que de Mbappé, on en arriverait même à penser que les Anglais ont oublié qu'ils avaient un match à disputer, à onze contre onze face aux Français. Et, surtout, qu'ils sont au pied d'une montagne qu'ils ne gravissent jamais depuis plus d'un demi-siècle. Depuis 1966 et les agapes de Wembley, c'est simple : la sélection aux Trois Lions n'a jamais réussi à surperformer face à un adversaire qui lui est supérieur ou, au moins, d'un standing XXL.

Il suffit de prendre la liste des adversaires croisés en match à élimination directe, en Coupe du monde d'abord, et même à l'Euro, pour s'en convaincre. Certes, le coup est parfois passé près et les tirs au but ont souvent joué des tours cruels aux footballeurs de Sa Majesté. Mais il n'en reste pas moins que la liste des victimes de l'Angleterre est bien moins spectaculaire que celle de ses bourreaux.

Le banc anglais comparé au banc des Bleus : Y a pas photo

Jugez vous-même : en Coupe du monde, après le premier tour de la compétition, les Anglais sont tombés lorsqu'ils ont défié l'Allemagne (3 fois), l'Argentine (2 fois) ou le Portugal. Soit à chaque fois qu'ils ont défié un adversaire de leur taille ou supérieur. A l'Euro, le topo est semblable. Certes, les Anglais ont éliminé l'Espagne en 1996, mais la sélection ibère de l'époque n'avait pas grand-chose à avoir avec ce qu'elle allait devenir à la fin des années 2000. En 2021, à Wembley, les Anglais avaient sorti le grand rival allemand. Une victoire qui en disait autant du déclin allemand que de la montée en puissance anglaise.

L'heure est-elle venue ?

Il n'en reste pas moins que la sélection d'un Gareth Southgate décrié est, depuis quatre ans, d'une régularité inédite dans son histoire. Demi-finale de la Coupe du monde 2018, Final Four de la Ligue des Nations l'année suivante et finale de l'Euro 2021 : avant de croiser la route des champions du monde, l'Angleterre vit une période faste. L'heure du défi ultime est-elle venue ? Sortir les tenants et s'affirmer comme les favoris du Mondial ?

Harry Kane, 79 sélections, y croit dur comme fer. Sa génération arrive à maturité et il est temps de gagner, cette fois. "En 2018, on ne savait pas à quoi s'attendre et quoi espérer. C'était une nouvelle expérience, se remémore le capitaine anglais. Nous avions atteint les demi-finales, nous étions aux anges mais je ne suis pas sûr qu'on y croyait vraiment. Ensuite, nous avons perdu la finale de l'Euro aux tirs au but. Là, on est entrés dans ce tournoi en se disant qu'on pouvait gagner. On aborde ce match avec plus de conviction qu'en 2018." Y a plus qu'à, en quelque sorte.

