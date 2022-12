Ils ont souffert comme jamais. Bousculée par des Anglais inspirés, exposée sur un penalty d'Harry Kane finalement complètement raté, la France s'en est sortie sur un petit miracle en quart de finale de la Coupe du monde (2-1). Il a fallu un coup de casque d'Olivier Giroud au cœur d'un vrai moment de souffrance pour inverser le rapport de force. Il a fallu souffler très fort pour envoyer le penalty de Kane dans le ciel qatari et savourer au bout d'un temps additionnel interminable.

"On est peut-être un peu heureux, mais c'est nous qui leur donnons les munitions avec ces deux penalties, mais c'est avec les cœurs et les tripes qu'on a tenu ce petit but d'avance, a expliqué Didier Deschamps. On a vraiment rencontré une très belle équipe d'Angleterre, par ce qu'elle est capable de faire athlétiquement et techniquement. On a répondu. On aurait pu mieux faire certaines choses mais si on ne les a pas faites, c'est que les Anglais ont fait ce qu'il fallait aussi. C'est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré." Les Bleus ont bien conscience d'avoir souffert comme rarement en tournoi depuis la prise en main de Didier Deschamps.

Olivier Giroud (France) a inscrit le deuxième but de son équipe contre l'Angleterre, samedi 10 décembre 2022. / Coupe du monde Crédit: Getty Images

Même si on souffre beaucoup, c'est un régal

Cette soirée au Qatar a rappelé un souvenir de Russie à Olivier Giroud : "C'est extraordinaire, a savouré l'un des héros du soir. On a super bien bossé défensivement, ça me rappelle un peu la Belgique en 2018. C'est super pour l'équipe. Ce soir, c'était un très gros match, on connaissait le potentiel de l'Angleterre. On a fait un match très solide, avec beaucoup de générosité. On a essayé d'être percutants en contre-attaque. On est allés la chercher au mental." Ce fut sans doute encore plus crispant que lors de la demi-finale de Saint-Pétersbourg. Car si l'équipe de France avait maîtrisé les Belges en 2018, ce fut nettement moins net face aux Anglais.

Aurélien Tchouaméni (France) a ouvert le score face à l'Angleterre, samedi 10 décembre 2022. / Coupe du monde Crédit: Getty Images

Ce fut une très belle soirée face à une très grande équipe d'Angleterre, on a livré une grande bataille, a expliqué C'est notre aspect mental, notre don de soi qui nous a fait passer. On met l'équipe de France devant tout. Même si on souffre beaucoup, c'est un régal." Les coéquipiers de l'intenable Saka ont dominé les débats, se sont offert plus de situations chaudes jusqu'à ce penalty qu'ils auront bien du mal à digérer. ", a expliqué l'autre grand héros du soir, Hugo Lloris

"Je n'ai jamais peur et l'essentiel c'est que les joueurs n'aient pas peur non plus", a rappelé le sélectionneur. Pourtant, ce samedi, il y avait de quoi se payer une sacrée trouille face à l'Angleterre. Mais si 67,5 millions de Français ont tremblé, onze d'entre eux se sont tenus droits, lucides et sereins. Chapeau.

