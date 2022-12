Didier Deschamps rêvait d'un trio. Il a finalement dû se résoudre à rétrécir ses idéaux à un duo, en voyant, au fil des mois, Antoine Griezmann s'éloigner de l'équation. Ce duo, ce n'est pas non plus celui qu'il avait imaginé. Pas celui qui "parle le même football", expression dont le sens est sujet à caution, soit dit en passant. Mais celui qui se révèle, au final, être le plus complémentaire. Ce duo est constitué d'une bombe sur pattes, Kylian Mbappé, et d'un roc de granite, Olivier Giroud. Les deux hommes se connaissent depuis un certain temps, ont gagné une Coupe du monde il y a quatre ans, mais évoluaient alors plus côte à côte qu'ensemble.

En Russie, les deux hommes avaient inscrit 4 buts à deux. Dont 4 pour qui vous savez. Et donc une bulle pour Giroud, même si l'on rappellera que sa frappe face au Pérou serait entrée toute seule dans le but défendu par Pedro Gallese si Mbappé ne l'y avait pas poussée. Il aurait alors moins entendu parler de son zéro pointé.

Quatre ans et quelques mois plus tard, il n'y a plus grand monde pour lui rappeler qu'il est devenu le deuxième avant-centre des Bleus sacré en Coupe du monde sans avoir trouvé la faille au cours de la compétition. Parce qu'il s'est bien rattrapé. Déjà quatre réalisations au Qatar, dont la dernière, cruciale, face à l'Angleterre (2-1) : le désormais meilleur buteur de l'histoire des Bleus (53 buts) réussit une grande Coupe du monde. Dans son registre, presque caricatural face aux Anglais. Se battre, conquérir le plus de ballons possibles et pousser celui qu'il faut au fond.

La meilleure passe de Giroud pour Mbappé n'en était pas une

En l'absence de Karim Benzema, Mbappé s'est trouvé un allié de circonstance en la personne de Giroud. Sur le terrain, l'entente technique ne sera jamais celle de la doublette imaginée. Mais, niveau complémentarité, difficile d'imaginer mieux. Le Parisien a déjà délivré deux passes décisives au Milanais, contre l'Australie (4-1) et la Pologne (3-1). C'aurait même pu faire un peu plus, notamment face à l'Angleterre où, à deux reprises, Mbappé avait mis Giroud en situation favorable. Sur une passe en profondeur au début de la seconde période. Et sur son accélération du match face à Walker.

Si Giroud n'a pas encore délivré d'offrande son compère, sa talonnade contre l'Australie, point de fixation d'un une-deux entre les deux hommes, aurait pu aider Mbappé à alourdir la marque. Mais, finalement, la meilleure "passe" de Giroud pour Mbappé est peut-être celle qu'il n'a pas faite. Elle est intervenue sur le premier but du numéro 10 tricolore face à la Pologne. Le numéro 9 n'a pas touché un ballon, mais son appel vers la droite avait complètement ouvert la voie à "Kiks". Son talent a fait le reste.

A l'arrivée, ça fait 9 buts à eux deux. Et ça, c'est sans la meilleure preuve de la viabilité du duo. Neuf buts à deux, sur les onze des Bleus, en cinq matches de Coupe du monde, c'est tout bonnement remarquable. Il suffit de se retourner sur l'histoire du Mondial pour s'en convaincre. En 2018, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé avaient fini à 8 réalisations cumulées (4 chacun, et après la finale), Miroslav Klose et Thomas Müller, 9 en 2010 (4 et 5). Lionel Messi et Julian Alvarez en sont à 9, après la demi-finale face à la Croatie (5 et 4). Les derniers à avoir fait mieux avant les demies ? Ronaldo et Rivaldo en 2002. Ils en étaient à 10 réalisations (5 chacun), et avaient terminé à 13 avec trois buts supplémentaires signés R9 en demie et en finale.

Si Kylian Mbappé, en mode commando, s'est fait plus que rare devant la presse, hormis après le match face à la Pologne, Olivier Giroud n'a pas oublié de dire tout le bien qu'il pensait de son coéquipier. "Il est fantastique et, pourtant, toujours jeune. Ce qui fait peur car il peut encore améliorer son jeu. Crucial pour nous. Il est le meilleur avec qui j’ai joué. Mais je pense qu’on n’a pas encore vu le meilleur de Kylian." On en a très envie, et dès mercredi.

