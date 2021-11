La nouvelle sortie de Noël Le Graët aurait pu paraître improbable il y a encore six mois. Alors que Karim Benzema , revenu en Bleu à la fin mai 2021 , est désormais un homme de base du onze de Didier Deschamps, le président de la Fédération française de football l'a conforté dans un entretien à paraître ce mercredi au Parisien , même si le parquet a requis 10 mois de prison avec sursis et 75 000 euros d’amende pour son rôle dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Pour Noël Le Graët, l'avenir en Bleu du Madrilène ne sera pas lié à son jugement prévu le 24 novembre. "Le sélectionneur restera toujours responsable de sa sélection, et (Karim) Benzema ne sera pas exclu par rapport à une éventuelle sanction judiciaire. Même s’il écope d’une peine de prison avec sursis, il lui reste la possibilité de faire appel d’une condamnation. Donc sa convocation, ou pas, dans les mois prochains ne sera pas liée à ce jugement", a déclaré le président de la FFF.

"Je n’interviendrai jamais pour dire qu’on ne le prenne pas. Après, c’est à Didier de considérer si, sportivement, il est apte à jouer avec les Bleus", a souligné le dirigeant tricolore. Sa mise en examen dans cette affaire lui avait coûté sa place à l'Euro 2016 . Désormais, sa participation pour le Mondial est en très, très bonne voie.", a souligné le dirigeant tricolore.

Concernant Didier Deschamps, Noël Le Graët lui a laissé la porte ouverte. "Son avenir ? Franchement, je ne sais pas. Le week-end dernier, Didier a dit qu’il pourrait même redevenir entraîneur de club. En 2022, cela fera dix ans qu’il est sélectionneur. Il ne va pas faire 50 ans à la Fédération. Sauf si on fait une très bonne Coupe du monde et qu’il me dit : 'Noël, je veux rester'. À ce moment-là, ce n’est pas moi qui refuserai", a-t-il conclu.

