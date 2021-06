Ce mardi soir, Karim Benzema devrait fêter sa deuxième sélection après son grand retour annoncé par Didier Deschamps, mi-mai. Un retour qui a totalement réjoui Thierry Henry, son ancien coéquipier en équipe de France (ndlr : ils ont notamment joué l'Euro 2008 ensemble). "J’ai une grande admiration pour Karim Benzema. Jouer pour le Real Madrid année après année, débuter, marquer, gagner. Ce n'est pas facile, mais le gars l'a fait pendant très longtemps", a déclaré l'ex-légende d'Arsenal, dans un premier temps, sur le podcast de Rio Ferdinand.

"Peu importe ce qu’il s’est passé entre lui et Didier Deschamps, ils s’en sont occupés et j’en suis très heureux. Lorsqu’on me pose la question : 'Quel joueur es-tu impatient de voir à l’Euro ?' Je réponds Benzema. Je veux le revoir avec le maillot de l’équipe de France de nouveau. J’espère que nous aurons du succès avec lui. Je suis si heureux d'être Français en ce moment", a renchéri Thierry Henry.

Olivier Giroud n'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde, mais il a fait du bon travail

Le champion du monde 1998 a également rendu hommage à Olivier Giroud, qui a pris le relais sur le front de l'attaque des Bleus après la mise à l'écart de Karim Benzema. "Soyons honnêtes, il a bien travaillé pour l'équipe nationale. Je sais qu'il n'est pas toujours la tasse de thé de tout le monde, mais il a fait du bon travail, a-t-il déclaré avant de conclure une nouvelle fois sur le retour de Karim Benzema. Je suis tellement excité de le voir de retour en équipe nationale, c'est le joueur que je veux revoir."

