L'Espagne vire en tête du groupe B. En effet, la Roja s'est facilement imposée contre le Kosovo (3-1) à Séville, lors de la 3e journée des qualifications pour le Mondial 2022, et a dépassé la Suède, exempt ce mercredi. L'équipe de Luis Enrique, accrochée à domicile par la Grèce (1-1) puis victorieuse en Géorgie (2-1) lors des deux premières journées, a ouvert la marque par le milieu du RB Leipzig Dani Olmo, d'une superbe frappe enroulée en pleine lucarne (34e). Deux minutes plus tard, Ferran Torres a doublé le score d'un tir croisé dans la surface (36e).

A la 70e minute, Unai Simon le jeune (23 ans) gardien de l'Athletic Bilbao s'est rendu coupable d'une sortie aussi lointaine qu'hasardeuse qui a permis à Besar Halimi de lui chiper le ballon et de placer une longue frappe en cloche qui a terminé dans le but déserté. Mais cinq minutes plus tard, Gerard Moreno, de la tête sur un corner tiré de la gauche par Koke (75e), a redonné de l'ampleur au succès espagnol. Moreno était entré en jeu six minutes plus tôt, à la place d'Alvaro Morata. Sergio Ramos, remplaçant au coup d'envoi, est entré en jeu à la 86e minute à la place d'Eric Garcia, le défenseur de Manchester City.

Ce match contre le Kosovo revêtait une coloration diplomatique, l'Espagne ne reconnaissant pas l'indépendance de l'ancienne province serbe. Le Kosovo avait d'ailleurs menacé de ne pas jouer le match si elle n'était pas autorisée à utiliser son hymne et son drapeau à Séville. L'UEFA et la FIFA reconnaissent depuis 2016 le Kosovo, qui a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008. Pour la reprise des qualifications le 2 septembre, l'Espagne jouera en Suède.

