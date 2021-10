Il faut remonter au 20 novembre 2018 pour retrouver la trace du dernier match de Mamadou Sakho avec l'équipe de France (ndlr : contre l'Uruguay). Bloqué à 29 capes, le héros de France-Ukraine 2013 (3-0) croit toujours en son destin avec les Bleus. C'est en tout cas ce qu'a déclaré l'ancien joueur de Crystal Palace ce vendredi en conférence de presse, à deux jours du match Monaco-Montpellier (11e journée de L1).

Si ce n’était pas dans un coin de ma tête, j’aurais arrêté ma carrière cet été

"Quand on est en activité, ça reste toujours un objectif, et pour n’importe quel joueur, qu’on joue à Caen ou à Manchester United. Si ce n’était pas dans un coin de ma tête, j’aurais arrêté ma carrière cet été, a affirmé dans un premier temps l'ex-défenseur du PSG, qui a rejoint le MHSC lors du dernier mercato. Ça reste toujours un objectif, c’est ce qui m’aide à travailler, ce qui me donne toujours l’envie de bosser."

"Quand on n’a plus de carotte, d’objectif, ça ne sert plus à rien d’être sur un terrain de foot. J’ai 31 ans, je n’en ai pas 40, je ne vais pas me cacher. Je me sens en pleine forme et je travaille pour reporter ce maillot bleu", a-t-il conclu.

