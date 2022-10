Didier Deschamps n'est pas le seul sélectionneur à devoir faire face aux blessures de ses joueurs majeurs. A moins d'un mois du coup d'envoi du Mondial (20 novembre au 18 décembre), l'Allemagne ne sait pas si elle pourra compter sur son gardien emblématique Manuel Neuer, révèle le quotidien Bild ce jeudi. Le champion du monde 2014 aux 113 sélections, victime d'une blessure à une épaule, aurait rechuté ce jeudi lors d'un entraînement du Bayern Munich.

Ad

Le portier de 36 ans du champion d'Allemagne en titre n'a plus rejoué de match officiel depuis Borussia Dortmund-Bayern Munich (2-2) le 8 octobre dernier. Lors du dernier rassemblement de l'Allemagne en septembre dernier, pour le compte de la Ligue des Nations, Manuel Neuer a été absent pour cause de Covid-19. Lors des deux rencontres contre la Hongrie (0-1) et l'Angleterre (3-3), Marc-André ter Stegen a été titularisé, avec Oliver Baumann et Kevin Trapp sur le banc. Et si ces trois gardiens venaient à être convoqués pour le Mondial par Hans-Dieter Flick ?

Coupe du monde Deschamps et les blessés : "Il faut des joueurs valides et aptes" IL Y A 4 HEURES

Coupe du monde L'Australie condamne les "souffrances" liées à l'organisation au Qatar IL Y A 7 HEURES