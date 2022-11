A quatre jours de l'entrée en lice de l'Iran contre l'Angleterre au Qatar, il est l'heure de parler ballon. "On est concentré pour jouer au football. Depuis que je suis petit, je rêve de jouer pour l'équipe nationale et c'est la même chose pour le reste du groupe. On est là pour respecter le maillot et notre équipe nationale, apporter de la joie au peuple iranien. La question de la célébration est une décision personnelle, propre à chaque joueur", a expliqué le capitaine iranien Alireza Jahanbakhsh.

"On est à quatre jours du match le plus important de notre vie et on est concentré sur la Coupe du monde", a-t-il ajouté, en conférence de presse. Également interrogé sur la possibilité pour les joueurs iraniens de ne pas chanter l'hymne national pour manifester leur soutien aux manifestants, Jahanbakhsh a indiqué que la question était en "discussions" et serait prise "collectivement".

"Le tournoi le plus important"

De son côté, le gardien Alireza Beiranvand a lui aussi affirmé que la décision de célébrer ou pas un but était "personnelle" et que les joueurs de la Team Melli étaient "concentrés sur le tournoi le plus important de leur carrière et souhaitaient apporter de la joie aux Iraniens et passer le premier tour pour la première fois de leur histoire".

Un mouvement de protestation, durement réprimé, secoue la République islamique depuis la mort, il y a deux mois, de Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans arrêtée pour infraction au code vestimentaire strict qui oblige les femmes à porter le voile islamique en public. Plusieurs joueurs de l'équipe nationale d'Iran ont exprimé leur soutien à ce soulèvement sur les réseaux sociaux, en arborant des bracelets noirs pendant les rencontres ou en refusant de chanter l'hymne national.

La star de la "Team Melli", Sardar Azmoun, avait ainsi fait parler de lui pour avoir dans plusieurs messages sur les réseaux sociaux exprimé son soutien au mouvement de protestation et dénoncé la répression dans son pays.

L'Iran doit débuter sa Coupe du monde le 21 novembre contre l'Angleterre dans le groupe B. Il doit ensuite affronter le pays de Galles le 25 et les Etats-Unis le 29, dans une revanche du match historique entre ces deux pays lors du Mondial-1998.

