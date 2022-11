Un petit tour sur le pré et puis de retour à l’infirmerie. A moins de deux semaines du lancement de la Coupe du monde, la situation de Karim Benzema a de quoi poser quelques questions. Après avoir manqué trois matchs en raison d’une gêne à une cuisse, le buteur du Real Madrid et de l’équipe de France a retrouvé la pelouse en Ligue des champions, mercredi, face au Celtic Glasgow. Mais alors qu’il aurait pu enchaîner en championnat lundi face au Rayo Vallecano, l’attaquant français est de nouveau annoncé absent par son entraîneur.

La raison évoquée ? La même que pour les précédentes rencontres manquées. Toujours cette même gêne à la cuisse gauche. "Demain (lundi), il ne jouera pas parce que les sensations ne sont pas bonnes, il s'est entraîné vendredi, il avait l'air bien et ensuite il a eu un peu de mal, donc il ne sera pas disponible", a annoncé le tacticien madrilène Carlo Ancelotti.

Ad

Coupe du monde Firmino et Gerson absents, Dani Alves convoqué : la liste du Brésil pour le Mondial IL Y A 2 HEURES

Alors faut-il s’inquiéter pour sa présence au Qatar avec les Bleus ou est-il encore trop tôt ? Face au Celtic, Karim Benzema a opéré un retour plutôt rassurant. Bien en jambes, le numéro 9 madrilène s’est même procuré quelques occasions durant la demi-heure de jeu à laquelle il a eu droit. Des paramètres qui sont quelque peu brouillés depuis l’annonce de son forfait pour le match contre le Rayo Vallecano.

"Il (Benzema) a connu deux-trois pépins cette saison, mais ce n'est plus un gamin, il a 34 ans, il prend vraiment soin de son corps, avait expliqué Carlo Ancelotti avant le match face au Celtic. Mais parfois, tu n'es pas disponible. Cela n'a rien à voir avec la proximité du Mondial. Pour arriver bien au Mondial, un joueur doit jouer pour rester en condition."

Une saison en dents de scie

A l’instar de ces dernières semaines, le début de saison du Ballon d’Or 2022 n’a pas été rectiligne. Une blessure musculaire l’avait déjà éloigné des terrains pour cinq matchs officiels en septembre , avant un retour à l’infirmerie début octobre pour un match de Liga.

Au total entre club et sélection nationale, l’attaquant des Bleus a manqué 10 matchs cette saison sur 26 qu’il aurait pu disputer. Pourtant, son efficacité ne semble pas en avoir été altérée. En sept matchs disputés en championnat d’Espagne, Karim Benzema a marqué 5 buts. Même s'il n'a concrétisé aucune occasion en Ligue des champions (pour le moment).

Les 23 probables pour le Qatar : "Giroud est le plus en danger"

Mais à quelques jours d’une échéance aussi importante qu’une Coupe du monde, qui plus est quand le sacre de 2018 vous a échappé, vaut-il mieux être certain de son état physique avant de jouer de nouveau, ou accumuler des minutes, si tant est que le corps puisse suivre ?

Pour le moment, on ne peut que constater une nouvelle absence de Karim Benzema, mais également sa présence sur le terrain la semaine dernière. Alors entre inquiétude et espoirs, chacun se fera son opinion. Une chose est certaine, la liste de Didier Deschamps tombera mercredi (20 heures). Et désormais, la dernière occasion pour KB9 de jouer avant le Mondial se reporte sur jeudi et une opposition face à Cadix, en Liga.

Coupe du monde Ça sent très bon pour Varane IL Y A 4 HEURES