Lionel Messi sait sur qui il pourra compter pout tenter de gagner sa première Coupe du monde. L'attaquant du PSG est la tête d'affiche de la sélection argentine pour le Mondial, annoncée vendredi par Lionel Scaloni dans une vidéo diffusée sur le compte twitter de l'Albiceleste. Où figure notamment Paulo Dybala. L'attaquant de l'AS Rome n'a plus joué depuis un mois après avoir été victime d'une blessure musculaire, mais il sera bien présent au Qatar.

Ad

Coupe du monde Benzema-Mbappé-Griezmann : une attaque, trois questions IL Y A 2 HEURES

L'Argentine, considérée comme l'une des prétendantes au titre, a d'ailleurs plutôt fière allure sur le papier. En défense, pourra ainsi s'appuyer sur Lisandro Martinez, Cristian Romero ou le latéral gauche lyonnais Nicolas Tagliafico. Au milieu, avec Leandro Paredes, prêté par le PSG à la Juventus, Rodrigo de Paul ou le jeune Enzo Fernandez, très performant avec Benfica. Et en attaque où, outre Messi et Dybala, Scaloni comptera sur des talents comme Lautaro Martinez et Angel Di Maria, entre autres.

Au rayon des absents, on retrouve Giovani Lo Celso et Angel Correa. Le milieu de Villarreal, passé par le PSG, souffre d'une déchirure musculaire depuis la défaite contre l'Athletic Bilbao (1-0) le 30 octobre dernier et n'a pas pu être rétabli à temps. Quant à l'attaquant de l'Atlético de Madrid, auteur de trois buts en Liga cette saison, il est surtout victime de la concurrence en attaque au sein d'une sélection qui ne manquera pas d'arguments au Qatar.