A moins de deux mois du voyage au Qatar, certains pays croient encore à la qualification. Depuis plusieurs mois, la fédération du Chili et celle du Pérou contestent la validité de la nationalité équatorienne du joueur Byron Castillo, aligné lors des qualifications pour le tournoi qatari (10 novembre-18 décembre).Elles ont d'abord saisi la Commission de recours de la Fifa, qui les a déboutées en première instance en juin puis en appel mi-septembre, et demandent désormais au TAS, qui "prépare" son calendrier procédural, de trancher le litige "au plus tard le 10 novembre".

Dans le détail, le Pérou entend récupérer le ticket de l'Equateur pour le Qatar, alors que le Chili veut que les huit rencontres disputées par Byron Castillo lors des qualifications soient déclarées perdues par l'Equateur, ce qui le remonterait au 4e rang des éliminatoires de la zone Amérique du Sud et le qualifierait. En mai dernier, le Chili avait saisi la Fifa d'un recours pour "usage d'un acte de naissance falsifié, fausse déclaration d'âge et fausse nationalité" de Byron Castillo. Selon la Fédération chilienne, il existait "d'innombrables preuves que le joueur est né en Colombie, dans la ville de Tumaco le 25 juillet 1995 et non le 10 novembre 1998 dans la ville équatorienne de Playas".

Le Chili avait fait match nul 0-0 en Equateur le 5 septembre 2021 puis avait été battu à domicile 2-0 le 17 novembre 2021. Les Chiliens avaient terminé septièmes de la zone Amsud et avaient été éliminés de la course à la Coupe du monde au Qatar, alors que l'Équateur, quatrième derrière l'Uruguay (3e), l'Argentine (2e) et le Brésil (1er), avait obtenu son billet. Le Pérou, cinquième, avait de son côté dû disputer un barrage, perdu contre l'Australie (0-0, 5-4 t.a.b.). L'Équateur a lui hérité du groupe A lors du tirage au sort de la Coupe du monde et sera opposé au Qatar, aux Pays-Bas et au Sénégal.

