Le prince William ne devrait pas se rendre au Qatar pour le Mondial. Le président de la fédération anglaise de football "n'a pas pour projet de se rendre" pour le grand rendez-vous sportif, a affirmé à l'AFP une source proche du prince en évoquant un agenda déjà chargé, confirmant des informations rapportées par les médias locaux. A l'approche de la compétition qui débute le 20 novembre, Doha est l'objet de vives critiques en raisons de ses multiples atteintes aux droits humains, notamment concernant les femmes, les personnes LGBT ou les migrants travaillant sur la construction des stades.

La presse anglaise avait d'abord rapporté que le prince William devait se rendre au Qatar pour suivre des matches des Three Lions. Mais selon des amis du prince cités par le tabloïd The Sun, même un déplacement si l'équipe d'Angleterre atteint les finales est peu probable et s'inscrirait - s'il a lieu - dans le cadre d'une simple délégation gouvernementale.

Lors des matches de son équipe, le capitaine anglais Harry Kane portera un brassard aux couleurs de l'arc-en-ciel avec le message "One Love" dans le cadre d'une campagne contre les discriminations. Les capitaines des équipes de France et d'Allemagne devraient -entre autres- arborer un message similaire. Mercredi, le chef de la diplomatie britannique James Cleverly a créé la polémique en demandant aux supporters de foot LGBT de respecter la loi du Qatar, où l'homosexualité est illégale, les appelant à faire preuve de "flexibilité et de compromis".

